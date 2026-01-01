RosarioSIS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Studenteninformationssystem zur Verwaltung von Noten, StundenplÃ¤nen, Anwesenheit, Abrechnung und Verpflegungsdiensten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit RosarioSIS erstellen kÃ¶nnen
RosarioSIS ist ein kostenloses, quelloffenes SchÃ¼lerinformationssystem, das fÃ¼r Schulen, Schulbezirke und Ausbildungszentren entwickelt wurde, die den gesamten Lebenszyklus der SchÃ¼ler an einem Ort verwalten mÃ¼ssen. Es umfasst Zulassungen, Stundenplanung, Notenverwaltung, Anwesenheit, Disziplin, Abrechnung, Essensversorgung und Ã¼ber ein Dutzend weiterer Module â€“ alles zugÃ¤nglich Ã¼ber eine responsive WeboberflÃ¤che, die auf Telefonen, Tablets und Desktops funktioniert.
Das Selbst-Hosting von RosarioSIS auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible SchÃ¼lerdaten, Noten und Finanzdaten unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro SchÃ¼ler oder Cloud-Anbieter-Bindung. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL und ist mit Traefik-Labels fÃ¼r die automatische HTTPS-Weiterleitung vorkonfiguriert.
Wichtige Funktionen von RosarioSIS
Noten und Zeugnisse
Verfolgen Sie Aufgaben, gewichtete Notenberechnungen, BewertungszeitrÃ¤ume und erstellen Sie druckbare Zeugnisse und Leistungsnachweise direkt aus dem System.
Anwesenheitserfassung
Erfassen Sie die tÃ¤gliche und kursbezogene Anwesenheit mit benutzerdefinierten Codes, erstellen Sie dann Abwesenheitsberichte und benachrichtigen Sie Eltern automatisch per E-Mail.
Terminplanung und Rotation
MasterplÃ¤ne erstellen, Kursanfragen verwalten und SchÃ¼ler Abschnitten zuweisen, mit Konflikterkennung sowie Raum- und LehrerbeschrÃ¤nkungen.
Abrechnung und Gastronomie
Verwalten Sie StudiengebÃ¼hren, Rechnungen, Zahlungen und EssensplÃ¤ne fÃ¼r die Cafeteria mit KontostÃ¤nden pro SchÃ¼ler und druckbaren KontoauszÃ¼gen.
Eltern- und SchÃ¼lerportale
Geben Sie Familien eigene Logins, um Noten, StundenplÃ¤ne, Anwesenheiten und Aufgaben einzusehen, ohne die ArbeitsablÃ¤ufe des Backoffice-Personals offenzulegen.
Mehrsprachig und modular
VerfÃ¼gbar in Englisch, Spanisch, FranzÃ¶sisch und mehr, mit optionalen Plugins fÃ¼r Online-Bewertungen, Transkripte und benutzerdefinierte Berichtsgeneratoren.
Warum Sie RosarioSIS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.