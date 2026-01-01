Haven als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Private, selbstgehostete Blogging-Plattform für persönliche Tagebücher, Familien-Updates und Texte, die nur mit von Ihnen eingeladenen Personen geteilt werden.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Haven erstellen können
Haven ist eine quelloffene persönliche Blogging-Anwendung, basierend auf Ruby on Rails, für Autoren, die einen privaten Raum zum Teilen mit Freunden und Familie wünschen, anstatt mit dem öffentlichen Internet. Es gibt keine Selbstregistrierung, keine Werbung, keine Tracker und keinen algorithmischen Feed – nur die Personen, für die Sie Konten erstellen, können Ihre Beiträge lesen.
Das Selbst-Hosting von Haven auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Tagebucheinträge, Fotos und Abonnentenliste vollständig unter Ihrer Kontrolle, mit einem Markdown-Editor, einem integrierten RSS-Reader und einer Bildskalierung, die für das Lesen mit geringer Bandbreite optimiert ist.
Wichtige Funktionen von Haven
Standardmäßig privat
Keine Selbstregistrierung bedeutet, dass nur eingeladene Leser Ihre Beiträge, Fotos und Kommentare sehen können – ideal für Familienblogs und persönliche Tagebücher.
Markdown-Editor
Schreiben Sie Beiträge in Markdown mit Live-Vorschau, eingebetteten Bildern, Videos und Audios, die direkt im Editor gerendert werden.
Integrierter RSS-Reader
Folgen Sie anderen Haven-Blogs und öffentlichen Feeds direkt in Ihrem eigenen Dashboard, ohne einen separaten Feed-Reader.
Private RSS-Feeds
Jeder eingeladene Leser erhält eine persönliche authentifizierte RSS-URL, sodass er sich in jedem Feed-Reader anmelden kann, ohne Ihren Blog öffentlich zugänglich zu machen.
Bandbreiten-schonend
Hochgeladene Bilder werden automatisch herunterskaliert und die Benutzeroberfläche kommt ohne JavaScript-Frameworks aus, sodass Seiten in langsamen Netzwerken schnell bleiben.
Anpassbares Theming
Fügen Sie benutzerdefinierte CSS und Schriftarten direkt aus dem Admin-Bereich ein, um Ihren persönlichen Stil anzupassen, ohne die Codebasis zu forken.
Warum Sie Haven auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.