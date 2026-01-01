Copyparty mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Portabler Dateiserver mit HTTP-, WebDAV-, SFTP- und FTP-Zugriff, wiederaufnehmbaren Uploads und ohne Datenbankabhängigkeiten.
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Was Sie mit Copyparty erstellen können
Copyparty ist ein selbst gehosteter Dateiserver, der eine außergewöhnliche Anzahl von Funktionen in einem einzigen Container ohne externe Datenbank bündelt. Er stellt Dateien gleichzeitig über HTTP, WebDAV, SFTP, FTP und TFTP bereit, unterstützt unterbrechungsresistente, segmentierte Uploads und enthält eine vollständige Medienbibliothek mit Miniaturansichten, Audiowiedergabe und Volltextsuche.
Das Selbst-Hosting von Copyparty auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine private Dateifreigabeplattform, die mit jedem Standard-Client funktioniert – vom Browser über den Windows Explorer bis hin zu FileZilla – ohne Anbieterbindung oder wiederkehrende Speicherkosten. Da alles in einem Container läuft und die Daten direkt auf dem Dateisystem gespeichert werden, sind Backups und Migrationen unkompliziert.
Wichtige Funktionen von Copyparty
Multi-Protokoll-Zugriff
Stellen Sie Dateien gleichzeitig über HTTP, WebDAV, SFTP, FTP und TFTP bereit, damit jeder Client – Browser, Dateimanager oder CLI-Tool – sich über sein natives Protokoll verbinden kann.
Fortsetzbare Uploads
Dank der Unterstützung für segmentierte Uploads können große Dateiübertragungen nach Netzwerkunterbrechungen automatisch fortgesetzt werden, ohne von vorne beginnen zu müssen.
Integrierte Medienbibliothek
Generiert automatisch Miniaturansichten und extrahiert Metadaten für Audio- und Videodateien, wodurch Ihr Dateiserver zu einer durchsuchbaren Mediensammlung wird.
Dateideduplizierung
Hash-basierte Deduplizierung erkennt identische Dateien beim Hochladen und speichert nur eine Kopie, wodurch Speicherplatz ohne manuellen Aufwand gespart wird.
Keine Datenbank erforderlich
Alle Daten liegen direkt auf dem Dateisystem — kein PostgreSQL, MySQL oder Redis zum Verwalten, Sichern oder Migrieren neben Ihren Dateien.
Warum Sie Copyparty auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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