Copyparty ist ein selbst gehosteter Dateiserver, der eine außergewöhnliche Anzahl von Funktionen in einem einzigen Container ohne externe Datenbank bündelt. Er stellt Dateien gleichzeitig über HTTP, WebDAV, SFTP, FTP und TFTP bereit, unterstützt unterbrechungsresistente, segmentierte Uploads und enthält eine vollständige Medienbibliothek mit Miniaturansichten, Audiowiedergabe und Volltextsuche.

Das Selbst-Hosting von Copyparty auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine private Dateifreigabeplattform, die mit jedem Standard-Client funktioniert – vom Browser über den Windows Explorer bis hin zu FileZilla – ohne Anbieterbindung oder wiederkehrende Speicherkosten. Da alles in einem Container läuft und die Daten direkt auf dem Dateisystem gespeichert werden, sind Backups und Migrationen unkompliziert.