OpenTTD ist eine kostenlose Open-Source-Neuimplementierung von Transport Tycoon Deluxe, dem wegweisenden Transportsimulationsspiel. Als dedizierter Multiplayer-Server ermöglicht es bis zu 255 Spielern, gleichzeitig Straßen-, Schienen-, See- und Luftnetze auf prozedural generierten oder handgefertigten Karten zu bauen und darum zu konkurrieren. Jahrzehnte der Community-Entwicklung haben neue Kartentypen, verbesserte KI-Gegner und ein reichhaltiges Ökosystem von NewGRF-Inhaltspaketen für Fahrzeuge, Industrien und Stadtstile hinzugefügt.

Das Selbst-Hosting deines OpenTTD-Servers auf einem VPS gibt dir die volle Kontrolle über Spieleinstellungen, Mods, Spielerzugriff und Server-Sichtbarkeit – egal, ob du ein privates Spiel mit Freunden oder einen öffentlich gelisteten Server möchtest, der über den OpenTTD Game Coordinator auffindbar ist.