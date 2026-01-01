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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ScyllaDB erstellen kÃ¶nnen

ScyllaDB ist eine Open-Source, verteilte Wide-Column-NoSQL-Datenbank, die in C++ auf dem Seastar Shard-per-Core-Framework geschrieben wurde. Sie spricht nativ die Cassandra Query Language (CQL) und die Amazon DynamoDB API, sodass bestehende Cassandra- und DynamoDB-Anwendungen ohne CodeÃ¤nderungen verbunden werden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend sie auf einem Bruchteil der Hardware laufen.

Das Selbst-Hosten von ScyllaDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Anwendungen eine vorhersagbare Latenz im einstelligen Millisekundenbereich fÃ¼r Zeitreihen-, IoT-, Messaging-, Betrugserkennungs- und Benutzerprofil-Workloads â€“ ohne Preisgestaltung pro Operation, ohne Lese-/SchreibkapazitÃ¤tsgrenzen und ohne Anbieterbindung an eine verwaltete Cassandra- oder DynamoDB-Ebene.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von ScyllaDB

Cassandra-kompatibel

Spricht CQL nativ und unterstÃ¼tzt jeden Cassandra-Treiber, sodass bestehende Cassandra-Anwendungen sich verbinden, indem sie nur die Host-Adresse Ã¤ndern.

DynamoDB API

Die integrierte Alternator-Schnittstelle akzeptiert das Amazon DynamoDB Wire-Protokoll, wodurch DynamoDB-Clients unverÃ¤ndert auf selbst gehosteter Infrastruktur ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen.

Shard-pro-Kern-Engine

Das Seastar-Framework weist jedem CPU-Kern einen Shard zu fÃ¼r eine sperrfreie, zustandslose AusfÃ¼hrung, die alle Kerne unter Last auslastet.

Integrierte Prometheus-Metriken

Der native /metrics-Endpunkt bietet Hunderte von Datenbank-Interna fÃ¼r Prometheus, Grafana und den ScyllaDB Monitoring Stack.

Zeilenbasierte Autorisierung

CassandraAuthorizer erzwingt rollenbasierte Berechtigungen fÃ¼r Keyspaces, Tabellen und Zeilen, sodass jede Anwendung sich mit den geringsten erforderlichen Berechtigungen verbindet.

Linear skalierbar

Knoten hinzufÃ¼gen, um den Durchsatz und den Speicher horizontal zu skalieren â€“ Cluster umfassen routinemÃ¤ÃŸig Dutzende von Knoten, die Millionen von Operationen pro Sekunde verarbeiten.

Warum Sie ScyllaDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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