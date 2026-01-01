OmniRoute ist ein selbst gehostetes KI-Gateway, das mehr als 230 Modell-Anbieter hinter einem einzigen OpenAI-kompatiblen Endpunkt vereint. Richten Sie Claude Code, Codex, Cursor, Cline oder Copilot auf eine einzige URL, und OmniRoute leitet jede Anfrage an das beste verfügbare Modell weiter – einschließlich Dutzender kostenloser Claude-, GPT- und Gemini-Stufen – mit automatischem Fallback, wenn ein Anbieter ausfällt oder ein Limit erreicht.

Die gestapelte RTK- und Caveman-Kompression reduziert 15–95 % der Tokens, bevor Anfragen Ihren Server verlassen, was Kosten und Latenz senkt, während MCP-, A2A- und multimodale APIs fortschrittliche Workflows am Laufen halten. Der Betrieb von OmniRoute auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre API-Schlüssel, Routing-Regeln und Nutzungsdaten unter Ihrer Kontrolle bleiben, anstatt bei einem gehosteten Proxy.