Dify ist die weltweit beliebteste Open-Source-LLM-Anwendungsentwicklungsplattform, die eine visuelle OberflÃ¤che zum Erstellen von KI-Workflows, RAG-Pipelines, KI-Agenten und Chatbot-Anwendungen bietet.

Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 100 LLM-Anbieter, darunter OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Modelle Ã¼ber Ollama, ermÃ¶glicht Dify Teams, Prototypen zu entwickeln und produktionsreife KI-Anwendungen bereitzustellen, ohne komplexen Orchestrierungscode schreiben zu mÃ¼ssen. Das Selbst-Hosting von Dify auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass alle Dokumente, Embeddings, Konversationen und API-SchlÃ¼ssel unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Weaviate-Vektordatenbank fÃ¼r die semantische Suche, sandboxed Code-AusfÃ¼hrung und SSRF-Schutz fÃ¼r die sichere Entwicklung von KI-Anwendungen.