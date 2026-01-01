GrowthBook mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Feature-Flagging- und A/B-Testplattform mit Warehouse-nativer Experimentanalyse.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GrowthBook erstellen können
GrowthBook ist eine Open-Source-Plattform für Feature Flags und A/B-Tests, die Entwicklungs- und Produktteams die volle Kontrolle über ihre Experimentierinfrastruktur ermöglicht. Sie verbindet sich direkt mit Ihrem bestehenden Data Warehouse – BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse oder PostgreSQL – sodass Experimentergebnisse dort analysiert werden, wo Ihre Daten bereits vorhanden sind, ohne dass Ereignisse über einen Drittanbieterdienst geleitet werden müssen.
Das Selbst-Hosting von GrowthBook auf Ihrem VPS eliminiert die Pro-Sitz-Preisgestaltung, behaelt Experimentkonfigurationen und Benutzerdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur und ermöglicht unbegrenzte Teammitglieder und Experimente zu festen Infrastrukturkosten – was entscheidend ist für Teams in regulierten Branchen oder solche, die datenschutzsensible Produkte entwickeln.
Wichtige Funktionen von GrowthBook
Erweitertes A/B Testing
Führen Sie Experimente mit Bayes'schen und frequentistischen statistischen Methoden, CUPED-Varianzreduzierung und sequenziellen Tests durch, um schneller und mit größerer Genauigkeit zu Schlussfolgerungen zu gelangen.
Feature-Flag-Verwaltung
Steuern Sie Feature-Rollouts gezielt nach Benutzerattributen, Prozentsätzen oder Voraussetzungs-Flags und ermöglichen Sie so schrittweise Veröffentlichungen und sofortige Rollbacks ohne neue Bereitstellungen.
Lagerhaus-eigene Analyse
Experimentmetriken werden direkt in BigQuery, Snowflake, Redshift oder PostgreSQL berechnet, wobei sensible Daten in Ihrer bestehenden Infrastruktur verbleiben.
Mehrsprachige SDKs
Integrieren Sie GrowthBook in jeden Stack mit offiziellen SDKs für React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android und mehr.
Visueller Experiment-Editor
Starten Sie No-Code-A/B-Tests auf Webseiten mit dem visuellen Editor, ohne technische Änderungen an der Anwendungs-Codebasis vornehmen zu müssen.
Warum Sie GrowthBook auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.