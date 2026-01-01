GrowthBook ist eine Open-Source-Plattform für Feature Flags und A/B-Tests, die Entwicklungs- und Produktteams die volle Kontrolle über ihre Experimentierinfrastruktur ermöglicht. Sie verbindet sich direkt mit Ihrem bestehenden Data Warehouse – BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse oder PostgreSQL – sodass Experimentergebnisse dort analysiert werden, wo Ihre Daten bereits vorhanden sind, ohne dass Ereignisse über einen Drittanbieterdienst geleitet werden müssen.

Das Selbst-Hosting von GrowthBook auf Ihrem VPS eliminiert die Pro-Sitz-Preisgestaltung, behaelt Experimentkonfigurationen und Benutzerdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur und ermöglicht unbegrenzte Teammitglieder und Experimente zu festen Infrastrukturkosten – was entscheidend ist für Teams in regulierten Branchen oder solche, die datenschutzsensible Produkte entwickeln.