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Open-Source vereinheitlichte Observability-Datenbank fÃ¼r Metriken, Logs und Traces mit SQL und PromQL auf einer einzigen Engine.

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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit GreptimeDB erstellen kÃ¶nnen

GreptimeDB ist eine in Rust entwickelte Open-Source-Observability-Datenbank, die Metriken, Logs und Traces als breite Ereignisse in einer einzigen spaltenbasierten Engine speichert. Eine einzige Datenbank ersetzt das typische Trio aus Prometheus, Loki und Elasticsearch, wodurch Sie Signale in SQL JOINen und Dashboards, Warnmeldungen und KI-Agenten von einem einzigen Backend aus bereitstellen kÃ¶nnen, anstatt von drei.

Das Selbst-Hosting von GreptimeDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Telemetriedaten mit hoher KardinalitÃ¤t unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-Abrechnung pro Datenpunkt, und dieselbe Instanz spricht Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL und das InfluxDB-Zeilenprotokoll â€“ sodass bestehende Kollektoren und Dashboards ohne Umschreiben angeschlossen werden kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von GreptimeDB

Vereinheitlichtes Datenmodell

Speichern Sie Metriken, Protokolle und Traces als zeitgestempelte breite Ereignisse in einer spaltenbasierten Engine und verknÃ¼pfen Sie Signale mit einfachem SQL.

SQL und PromQL

Fragen Sie dieselben Daten mit SQL fÃ¼r Analysen und PromQL fÃ¼r Grafana-Alarmierungsregeln ab â€“ keine separate Abfrageschicht oder Ãœbersetzungsebene erforderlich.

Natives OpenTelemetry

OTLP fÃ¼r Metriken, Logs und Traces direkt aufnehmen, ohne Exporter-Sidecars oder anbieterspezifische SDKs zwischen Ihren Diensten und der Datenbank.

Umfassende ProtokollunterstÃ¼tzung

Akzeptiert Prometheus Remote Write, InfluxDB Line Protocol, Loki Push und MySQL- oder PostgreSQL-Clients auf derselben Instanz fÃ¼r Drop-in-Migrationen.

Integriertes Web-Dashboard

Tabellen erkunden, SQL- und PromQL-Abfragen ausfÃ¼hren und den Cluster-Status Ã¼ber eine integrierte Web-BenutzeroberflÃ¤che Ã¼berprÃ¼fen, ohne ein separates Frontend installieren zu mÃ¼ssen.

Objektspeicher bereit

Konfigurieren Sie S3, GCS oder Azure Blob als primÃ¤ren Speicher mit einem lokalen Festplattencache, um die Kosten fÃ¼r die langfristige Speicherung bei hochvolumiger Telemetrie zu senken.

Warum Sie GreptimeDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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