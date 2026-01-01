Hugo mit einem Klick installieren.
Der weltweit schnellste statische Website-Generator zum Erstellen von Dokumentations-Websites, Blogs und Portfolios.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hugo erstellen kÃ¶nnen
Hugo ist der weltweit schnellste Generator fÃ¼r statische Websites, geschrieben in Go und in der Lage, komplette Websites in Millisekunden zu erstellen. Er betreibt Dokumentationsportale, Marketing-Websites, persÃ¶nliche Blogs und Unternehmens-Websites fÃ¼r Teams, die von einzelnen Entwicklern bis hin zu groÃŸen Organisationen wie Kubernetes, Netlify und Let's Encrypt reichen.
Das Selbst-Hosting von Hugo auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine persistente Entwicklungsumgebung, die von Ã¼berall zugÃ¤nglich ist â€“ ideal fÃ¼r verteilte Teams, automatisierte Build-Pipelines und Staging-Umgebungen. Ihr Site-GerÃ¼st, Ihre Theme-Konfiguration und Ihre Inhalte sind immer Ã¼ber SSH verfÃ¼gbar, ohne auf einen Drittanbieter-Hosting-Dienst angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von Hugo
Millisekunden-Build-Zeiten
Hugo erstellt selbst groÃŸe Websites mit Tausenden von Seiten in weniger als einer Sekunde, dramatisch schneller als JavaScript-basierte Generatoren.
Keine AbhÃ¤ngigkeiten
Hugo wird als einzelne BinÃ¤rdatei ohne LaufzeitabhÃ¤ngigkeiten ausgeliefert, wodurch Versionskonflikte eliminiert und Bereitstellungspipelines vereinfacht werden.
Integrierte Asset-Pipeline
Native Bildverarbeitung, JavaScript-BÃ¼ndelung, Sass-Kompilierung und TailwindCSS-UnterstÃ¼tzung ohne zusÃ¤tzliche Build-Tools.
Live-Reload-Server
Der eingebettete Entwicklungsserver spiegelt Inhalts- und DesignÃ¤nderungen sofort wider und beschleunigt so die Iteration wÃ¤hrend der Website-Entwicklung.
Mehrsprachiger Support
Native i18n mit sprachspezifischen Inhalten, URLs und MenÃ¼s macht den Aufbau mehrsprachiger Websites ohne Plugins unkompliziert.
Warum Sie Hugo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.