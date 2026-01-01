Hugo ist der weltweit schnellste Generator fÃ¼r statische Websites, geschrieben in Go und in der Lage, komplette Websites in Millisekunden zu erstellen. Er betreibt Dokumentationsportale, Marketing-Websites, persÃ¶nliche Blogs und Unternehmens-Websites fÃ¼r Teams, die von einzelnen Entwicklern bis hin zu groÃŸen Organisationen wie Kubernetes, Netlify und Let's Encrypt reichen.

Das Selbst-Hosting von Hugo auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine persistente Entwicklungsumgebung, die von Ã¼berall zugÃ¤nglich ist â€“ ideal fÃ¼r verteilte Teams, automatisierte Build-Pipelines und Staging-Umgebungen. Ihr Site-GerÃ¼st, Ihre Theme-Konfiguration und Ihre Inhalte sind immer Ã¼ber SSH verfÃ¼gbar, ohne auf einen Drittanbieter-Hosting-Dienst angewiesen zu sein.