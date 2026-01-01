Apache IoTDB ist eine speziell entwickelte Zeitreihen-Datenbank für das Internet der Dinge, von Grund auf für industrielle IoT-Workloads konzipiert, bei denen täglich Milliarden von Datenpunkten von Millionen von Sensoren eintreffen. Sein leichtgewichtiges, spaltenbasiertes TsFile-Format erreicht Kompressionsraten, die typische relationale Datenbanken nicht erreichen können, während analytische Abfragen im Sub-Sekunden-Bereich und ein baumbasiertes Geräteschema die Art und Weise modellieren, wie reale Industrieanlagen tatsächlich strukturiert sind.

Das Selbst-Hosting von Apache IoTDB auf Ihrem VPS bietet Fertigungs-, Energie-, Transport- und Smart-City-Projekten ein privates Telemetrie-Backend, das nativ mit Grafana, Spark, Flink, Kafka und MQTT integriert ist – ohne Gebühren pro Metrik zu zahlen und ohne Sensordaten an Drittanbieter-Clouds zu senden.