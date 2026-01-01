Microweber ist ein Open-Source-CMS und Website-Builder, mit dem Sie Seiten, Blogs und Online-Shops zusammenstellen kÃ¶nnen, indem Sie BlÃ¶cke direkt auf die Live-Seite ziehen â€“ keine separate Admin-Vorschau, keine Template-Codierung. Basierend auf Laravel und unter MIT-Lizenz, wird es mit einer vollstÃ¤ndigen E-Commerce-Engine, mehrsprachigen Inhalten und einem Modulsystem geliefert, das Shops, Galerien, Kontaktformulare und BlogbeitrÃ¤ge sofort abdeckt.

Das Selbst-Hosting von Microweber auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Website-Dateien, Kundenbestellungen und hochgeladenen Medien vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Website, ohne TransaktionsabzÃ¼ge und ohne PlattformbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Themes oder Module, die Sie installieren kÃ¶nnen.