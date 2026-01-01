Microweber per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Drag-and-Drop Website-Baukasten und CMS mit integriertem E-Commerce, basierend auf Laravel.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Microweber erstellen kÃ¶nnen
Microweber ist ein Open-Source-CMS und Website-Builder, mit dem Sie Seiten, Blogs und Online-Shops zusammenstellen kÃ¶nnen, indem Sie BlÃ¶cke direkt auf die Live-Seite ziehen â€“ keine separate Admin-Vorschau, keine Template-Codierung. Basierend auf Laravel und unter MIT-Lizenz, wird es mit einer vollstÃ¤ndigen E-Commerce-Engine, mehrsprachigen Inhalten und einem Modulsystem geliefert, das Shops, Galerien, Kontaktformulare und BlogbeitrÃ¤ge sofort abdeckt.
Das Selbst-Hosting von Microweber auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Website-Dateien, Kundenbestellungen und hochgeladenen Medien vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Website, ohne TransaktionsabzÃ¼ge und ohne PlattformbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Themes oder Module, die Sie installieren kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von Microweber
Live-Drag-and-Drop-Editor
Bearbeiten Sie Seiten direkt im Frontend, indem Sie BlÃ¶cke, Text und Bilder an die gewÃ¼nschte Stelle ziehen â€“ das von Ihnen erstellte Layout ist genau das, was Besucher sehen.
Integrierter E-Commerce
Starten Sie einen Online-Shop mit Produktkatalogen, Warenkorb, Kasse und Auftragsverwaltung, die im Kern enthalten sind â€“ kein separates Plugin oder Abonnement erforderlich.
Laravel-Grundlage
Auf dem Laravel PHP-Framework aufgebaut, bietet es Entwicklern eine vertraute MVC-Struktur, Composer-Pakete und Eloquent ORM, um die Plattform sicher zu erweitern.
Mehrsprachiger Inhalt
VerÃ¶ffentlichen Sie dieselbe Website in mehreren Sprachen mit nativen Ãœbersetzungstools, damit Sie ein internationales Publikum ohne Plugins von Drittanbietern erreichen kÃ¶nnen.
Modul-Ã–kosystem
FÃ¼gen Sie Galerien, Kontaktformulare, Slider, Shops und BlogbeitrÃ¤ge als wiederverwendbare Module hinzu, die auf jede Seite gezogen und visuell neu konfiguriert werden kÃ¶nnen.
White-Label-Themes
Passen Sie Vorlagen, Branding und Layouts unter der MIT-Lizenz frei an â€“ ideal fÃ¼r Agenturen, die Websites fÃ¼r Kunden ohne Anbieterbindung erstellen.
Warum Sie Microweber auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.