Bis zu 69 % Rabatt auf Microweber

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Open-Source Drag-and-Drop Website-Baukasten und CMS mit integriertem E-Commerce, basierend auf Laravel.

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KI-verwalteter VPS
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Microweber erstellen kÃ¶nnen

Microweber ist ein Open-Source-CMS und Website-Builder, mit dem Sie Seiten, Blogs und Online-Shops zusammenstellen kÃ¶nnen, indem Sie BlÃ¶cke direkt auf die Live-Seite ziehen â€“ keine separate Admin-Vorschau, keine Template-Codierung. Basierend auf Laravel und unter MIT-Lizenz, wird es mit einer vollstÃ¤ndigen E-Commerce-Engine, mehrsprachigen Inhalten und einem Modulsystem geliefert, das Shops, Galerien, Kontaktformulare und BlogbeitrÃ¤ge sofort abdeckt.

Das Selbst-Hosting von Microweber auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Website-Dateien, Kundenbestellungen und hochgeladenen Medien vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Website, ohne TransaktionsabzÃ¼ge und ohne PlattformbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Themes oder Module, die Sie installieren kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Microweber

Live-Drag-and-Drop-Editor

Bearbeiten Sie Seiten direkt im Frontend, indem Sie BlÃ¶cke, Text und Bilder an die gewÃ¼nschte Stelle ziehen â€“ das von Ihnen erstellte Layout ist genau das, was Besucher sehen.

Integrierter E-Commerce

Starten Sie einen Online-Shop mit Produktkatalogen, Warenkorb, Kasse und Auftragsverwaltung, die im Kern enthalten sind â€“ kein separates Plugin oder Abonnement erforderlich.

Laravel-Grundlage

Auf dem Laravel PHP-Framework aufgebaut, bietet es Entwicklern eine vertraute MVC-Struktur, Composer-Pakete und Eloquent ORM, um die Plattform sicher zu erweitern.

Mehrsprachiger Inhalt

VerÃ¶ffentlichen Sie dieselbe Website in mehreren Sprachen mit nativen Ãœbersetzungstools, damit Sie ein internationales Publikum ohne Plugins von Drittanbietern erreichen kÃ¶nnen.

Modul-Ã–kosystem

FÃ¼gen Sie Galerien, Kontaktformulare, Slider, Shops und BlogbeitrÃ¤ge als wiederverwendbare Module hinzu, die auf jede Seite gezogen und visuell neu konfiguriert werden kÃ¶nnen.

White-Label-Themes

Passen Sie Vorlagen, Branding und Layouts unter der MIT-Lizenz frei an â€“ ideal fÃ¼r Agenturen, die Websites fÃ¼r Kunden ohne Anbieterbindung erstellen.

Warum Sie Microweber auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal verÃ¶ffentlichen. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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