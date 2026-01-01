Organizr ist ein selbst gehostetes Dienst-Dashboard, das Dutzende von Browser-Lesezeichen durch eine einzige, tab-basierte Oberfläche ersetzt. Anstatt zwischen mehreren Browser-Tabs zu wechseln, um Sonarr, Radarr, Plex und andere Homelab-Dienste zu verwalten, lädt Organizr sie alle als iFrame-Tabs auf einer einzigen Webseite – mit integrierten Benutzerkonten, Zugriffskontrollen und Gastbeschränkungen.

Mit Unterstützung für Plex-, Emby- und LDAP-Authentifizierung, unbegrenzten Benutzergruppen und Nginx auth_request-Integration geht Organizr über eine einfache Linkseite hinaus. Es fungiert als leichte Zugriffsebene für Ihren gesamten selbst gehosteten Stack und ermöglicht es Ihnen, bestimmten Benutzern oder Gästen nur Zugriff auf die von Ihnen ausgewählten Tabs zu gewähren.