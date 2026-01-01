OTOBO ist eine vollständig quelloffene, webbasierte Ticketing- und Service-Management-Plattform, die 2019 von der ((OTRS)) Community Edition abgespalten wurde. Sie bietet IT-Helpdesk-Funktionen auf Unternehmensniveau – Ticket-Warteschlangen, SLA-Verfolgung, eine integrierte FAQ/Wissensdatenbank, ITSM-Workflows und eine CMDB – ohne Lizenzgebühren oder Anbieterbindung. OTOBO unterstützt Mehrkanal-Kommunikation per E-Mail, Telefon und Webformularen und wird mit einer regelbasierten Automatisierungs-Engine geliefert, die Routing, Eskalationen und Benachrichtigungen sofort einsatzbereit handhabt.

Das Selbst-Hosting von OTOBO auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über alle Ticketdaten, Kundendatensätze und SLA-Berichte. Diese Vorlage stellt den vollständigen Produktions-Stack bereit: die OTOBO-Webanwendung und den Hintergrund-Daemon, MariaDB für die persistente Speicherung, einen dedizierten Elasticsearch-Knoten für die schnelle Volltextsuche über alle Tickets hinweg und Redis für Session-Caching und Leistung.