OTOBO per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Helpdesk- und Ticketsystem für IT-Servicemanagement, Kundensupport und Prozessautomatisierung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für OTOBO
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OTOBO erstellen können
OTOBO ist eine vollständig quelloffene, webbasierte Ticketing- und Service-Management-Plattform, die 2019 von der ((OTRS)) Community Edition abgespalten wurde. Sie bietet IT-Helpdesk-Funktionen auf Unternehmensniveau – Ticket-Warteschlangen, SLA-Verfolgung, eine integrierte FAQ/Wissensdatenbank, ITSM-Workflows und eine CMDB – ohne Lizenzgebühren oder Anbieterbindung. OTOBO unterstützt Mehrkanal-Kommunikation per E-Mail, Telefon und Webformularen und wird mit einer regelbasierten Automatisierungs-Engine geliefert, die Routing, Eskalationen und Benachrichtigungen sofort einsatzbereit handhabt.
Das Selbst-Hosting von OTOBO auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über alle Ticketdaten, Kundendatensätze und SLA-Berichte. Diese Vorlage stellt den vollständigen Produktions-Stack bereit: die OTOBO-Webanwendung und den Hintergrund-Daemon, MariaDB für die persistente Speicherung, einen dedizierten Elasticsearch-Knoten für die schnelle Volltextsuche über alle Tickets hinweg und Redis für Session-Caching und Leistung.
Wichtige Funktionen von OTOBO
Mehrkanal-Ticketing
Tickets aus E-Mails, Webformularen und Telefonanrufen in einer einheitlichen Warteschlange empfangen und verwalten, mit vollständiger Prüfhistorie und zusammenhängenden Konversationen.
SLA und Eskalation
Definieren Sie Reaktions- und Lösungsziele pro Warteschlange oder Kunde, mit automatischen Eskalationsregeln und Agentenbenachrichtigungen, wenn Fristen näher rücken.
Integrierte Wissensdatenbank
Veröffentlichen Sie FAQ-Artikel für externe Kunden und interne Agenten gleichermaßen, um wiederholte Tickets zu reduzieren und die Erstkontaktlösung zu beschleunigen.
Leistungsstarke Automatisierung
Nutzen Sie die integrierten PostMaster-Filter, Ticket-Trigger und Scheduler-Jobs, um Tickets ohne manuelles Eingreifen automatisch weiterzuleiten, zu beantworten und zu schließen.
ITSM und CMDB
Erweitern Sie OTOBO mit dem ITSM-Modul, um Konfigurationselemente, Änderungsanfragen und Servicekataloge in einer strukturierten CMDB zu verwalten.
Volltextsuche
Die Elasticsearch-Integration ermöglicht eine sofortige Suche über Millionen von Tickets, Notizen und Anhängen hinweg und sorgt dafür, dass die Reaktionszeiten der Agenten in jeder Größenordnung schnell bleiben.
Warum Sie OTOBO auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.