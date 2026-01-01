Dkron ist ein quelloffenes, verteiltes Job-Scheduling-System, das in Go geschrieben ist und traditionelles Cron durch eine fehlertolerante, clusterfĂ¤hige Alternative ersetzt. Im Gegensatz zu Cron auf einem einzelnen Host verwendet Dkron das Raft-Konsensprotokoll und eine Gossip-basierte Mitgliedschaftsschicht, sodass Jobs auch dann weiterlaufen, wenn einzelne Knoten ausfallen, wodurch der Single Point of Failure, der klassische Crontabs plagt, eliminiert wird.

Das Selbst-Hosting von Dkron auf Ihrem eigenen VPS hĂ¤lt ZeitplĂ¤ne, AusfĂĽhrungshistorie und Job-Payloads unter Ihrer Kontrolle, wĂ¤hrend es eine integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che, eine REST-API und HTTP-/Shell-Executors zum AusfĂĽhren von Skripten, Webhooks und externen Befehlen bereitstellt. Die gebĂĽndelte Speicher-Engine macht eine externe Datenbank ĂĽberflĂĽssig, wodurch die Bereitstellung zu einem einzelnen Container mit einem persistenten Datenvolumen fĂĽr den Raft-Zustand und die Job-Historie wird.