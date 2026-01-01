Bis zu 69 % Rabatt auf Dkron

Dkron per Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Verteilter, fehlertoleranter Job-Scheduler mit einer WeboberflĂ¤che und integriertem Clustering fĂĽr hochzuverlĂ¤ssige Cron-Workloads.

Ihre Anwendung sofort verĂ¶ffentlichen
Kostenlose automatische wĂ¶chentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie
Dkron per Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr Dkron

69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis 11,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis 11,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr

Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dkron erstellen kĂ¶nnen

Dkron ist ein quelloffenes, verteiltes Job-Scheduling-System, das in Go geschrieben ist und traditionelles Cron durch eine fehlertolerante, clusterfĂ¤hige Alternative ersetzt. Im Gegensatz zu Cron auf einem einzelnen Host verwendet Dkron das Raft-Konsensprotokoll und eine Gossip-basierte Mitgliedschaftsschicht, sodass Jobs auch dann weiterlaufen, wenn einzelne Knoten ausfallen, wodurch der Single Point of Failure, der klassische Crontabs plagt, eliminiert wird.

Das Selbst-Hosting von Dkron auf Ihrem eigenen VPS hĂ¤lt ZeitplĂ¤ne, AusfĂĽhrungshistorie und Job-Payloads unter Ihrer Kontrolle, wĂ¤hrend es eine integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che, eine REST-API und HTTP-/Shell-Executors zum AusfĂĽhren von Skripten, Webhooks und externen Befehlen bereitstellt. Die gebĂĽndelte Speicher-Engine macht eine externe Datenbank ĂĽberflĂĽssig, wodurch die Bereitstellung zu einem einzelnen Container mit einem persistenten Datenvolumen fĂĽr den Raft-Zustand und die Job-Historie wird.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von Dkron

Fehlertolerante Terminierung

Raft-basierter Konsens hĂ¤lt Ihre Cron-Jobs bei KnotenausfĂ¤llen, Neustarts und Netzwerkproblemen ohne manuelles Eingreifen am Laufen.

Integrierte Web-UI

Jobs verwalten, den AusfĂĽhrungsverlauf einsehen und AusfĂĽhrungen ĂĽber eine ĂĽbersichtliche Browser-OberflĂ¤che auslĂ¶sen, ohne crontab-Dateien manuell schreiben zu mĂĽssen.

REST API und Webhooks

AuftrĂ¤ge programmatisch aus CI-Pipelines, Skripten oder externen Systemen ĂĽber eine versionierte HTTP-API erstellen, aktualisieren und auslĂ¶sen.

Steckbare Executors

FĂĽhren Sie Shell-Befehle, HTTP-Anfragen, gRPC-Aufrufe oder NATS-Nachrichten als geplante AuftrĂ¤ge mithilfe der integrierten Executor-Plugins aus.

Native Speicher-Engine

BoltDB-gestĂĽtzter Speicher wird mit dem BinĂ¤rprogramm geliefert, wodurch die Notwendigkeit externer Datenbanken wie etcd, Consul oder PostgreSQL entfĂ¤llt.

Cluster-fĂ¤hige Architektur

Beginnen Sie als einzelner Knoten und skalieren Sie horizontal, indem Sie bei steigender Arbeitslast zusĂ¤tzliche Server und Agenten hinzufĂĽgen.

Warum Sie Dkron auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ĂśberprĂĽfung...

Lokal verĂ¶ffentlichen. Global wachsen

WĂ¤hlen Sie fĂĽr bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NĂ¤he Ihres Publikums. Wir verfĂĽgen ĂĽber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SĂĽdamerika.
Loslegen
Lokal verĂ¶ffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer RĂĽckerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

n8n

n8n

Workflow-Automatisierungsplattform mit visueller knotenbasierter OberflĂ¤che

Bereitstellen
Activepieces

Activepieces

Open-Source No-Code Workflow-Automatisierung mit ĂĽber 200 App-Integrationen

Bereitstellen
Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler

Visuelle Workflow-Orchestrierungsplattform fĂĽr Big Data und ETL-Pipelines

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre PrivatsphĂ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fĂĽr das ordnungsgemĂ¤Ăźe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerĂ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufĂĽhren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.