Neo4j ist die weltweit am häufigsten eingesetzte Graphdatenbank, die Daten als Knoten und Beziehungen anstelle von Zeilen und Tabellen speichert. Dieses native Graphmodell macht das Durchlaufen von Verbindungen außergewöhnlich schnell – egal ob Sie den kürzesten Weg zwischen zwei Personen finden, Betrugsringe aufdecken oder Produktempfehlungen generieren – ohne die kostspieligen Joins, die relationale Datenbanken bei Problemen mit verbundenen Daten verlangsamen.

Das Selbst-Hosting von Neo4j auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Datenmodell, Ihre Speicherkonfiguration und Ihre Zugriffsrechte. Sie vermeiden Cloud-Gebühren pro Abfrage und behalten gleichzeitig sensible Beziehungsdaten – wie Benutzernetzwerke, Transaktionsgraphen und Organisationshierarchien – vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur.