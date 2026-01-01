REDAXO in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Flexibles Open-Source-PHP-CMS, das Entwicklern die volle Kontrolle Ã¼ber den Website-Ausgabecode fÃ¼r einfache Websites und komplexe Portale gleichermaÃŸen gibt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit REDAXO erstellen kÃ¶nnen
REDAXO ist ein seit 2004 entwickeltes Open-Source-PHP-Content-Management-System, das Entwicklern die volle Kontrolle Ã¼ber die Website-Ausgabe gibt. Im Gegensatz zu meinungsstarken CMS, die eine feste HTML-Struktur erzwingen, ermÃ¶glicht REDAXO die Erstellung benutzerdefinierter Module, die genau definieren, wie Inhalte eingegeben und gerendert werden â€“ von minimalistischen Landing Pages bis hin zu groÃŸen mehrsprachigen Portalen.
Das Self-Hosting von REDAXO auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie Ihre Inhalte, Daten und Anpassungen ohne PlattformgebÃ¼hren oder AnbieterbeschrÃ¤nkungen besitzen. Diese Vorlage kombiniert REDAXO mit MariaDB 10.11 und installiert das CMS beim ersten Start automatisch, sodass Sie sich sofort im Admin-Panel anmelden und mit dem Aufbau beginnen kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von REDAXO
Benutzerdefinierte Inhaltsmodule
Erstellen Sie wiederverwendbare Inhaltsmodule, die genau steuern, wie Redakteure Daten eingeben und wie diese Daten in HTML gerendert werden â€“ ohne Framework-Bindung.
Volle Ausgabesteuerung
REDAXO legt keine strukturellen BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Ihr Markup fest, wodurch Entwickler sauberes, semantisches HTML erstellen kÃ¶nnen, das auf jedes Projekt zugeschnitten ist.
Mehrsprachige UnterstÃ¼tzung
Inhalte in mehreren Sprachen mit integrierter clang-UnterstÃ¼tzung verwalten, wodurch REDAXO perfekt geeignet ist fÃ¼r internationale und regionale Websites.
Add-on-Ã–kosystem
Erweitern Sie REDAXO durch ein reichhaltiges Ã–kosystem von Community-Addons, das Medienverwaltung, SEO, Formulare, Authentifizierung und mehr abdeckt.
Flexibles Vorlagensystem
Definieren Sie wiederverwendbare Seitenvorlagen und Layouts in PHP, was Front-End-Entwicklern die Freiheit gibt, Projekte nach Belieben zu strukturieren.
Warum Sie REDAXO auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.