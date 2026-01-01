Mitra ist eine quelloffene, föderierte Microblogging-Plattform, die in Rust geschrieben ist und sich über das ActivityPub-Protokoll mit dem breiteren Fediverse verbindet. Mit einem Speicherbedarf von unter 50 MB läuft sie problemlos auf den kleinsten VPS-Plänen und ist dabei mit Mastodon, Pleroma, Misskey und anderen föderierten Netzwerken interoperabel. Da Mitra die Mastodon-API implementiert, funktioniert jeder beliebte Mastodon-Client sofort.

Das Selbst-Hosting von Mitra auf Ihrem eigenen VPS hält Ihr soziales Netzwerk, Ihre Beiträge und Abonnentendaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – keine algorithmischen Feeds, keine Werbung und keine Drittanbieter-Plattform, die die Regeln bestimmt. Sie legen die Registrierungsrichtlinie, den Moderationsansatz und den Föderationsumfang für Ihre Community fest.