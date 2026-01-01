nopCommerce per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source ASP.NET E-Commerce-Plattform, die Tausende von Online-Shops mit einem voll ausgestatteten Admin-Panel und über 1.700 Marktplatz-Erweiterungen betreibt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit nopCommerce erstellen können
nopCommerce ist die weltweit am häufigsten heruntergeladene .NET-basierte E-Commerce-Plattform, der Tausende von Unternehmen für den Betrieb von Online-Shops jeder Größe vertrauen. Basierend auf ASP.NET Core bietet sie ein funktionsreiches Admin-Panel zur Verwaltung von Produkten, Bestellungen, Kunden, Rabatten und Versand und unterstützt standardmäßig PostgreSQL, MySQL und Microsoft SQL Server.
Die offene Architektur der Plattform unterstützt Tausende von Plugins und Themes vom nopCommerce-Marktplatz, wodurch Händler ihre Shops erweitern können, ohne den Kerncode zu ändern. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet null Transaktionsgebühren, volle Kontrolle über Kundendaten und keine Gebühren pro Verkauf, unabhängig vom Umsatzvolumen.
Wichtige Funktionen von nopCommerce
Vollständiges Admin-Panel
Verwalten Sie Produkte, Kategorien, Bestellungen, Kunden, Rabatte und Versandregeln von einem einzigen umfassenden Admin-Dashboard aus.
Multi-Store-Unterstützung
Betreiben Sie mehrere unabhängige Storefronts von einer einzigen nopCommerce-Installation aus, jede mit ihrem eigenen Katalog, ihrer Preisgestaltung und ihrem Thema.
Marktplatz-Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Ihren Shop mit Zahlungsgateways, Versanddienstleistern, ERP-Integrationen und benutzerdefinierten Themes aus über 1.700 Marktplatz-Erweiterungen.
Internationaler Verkauf
Die integrierte Mehrwährungs-, Mehrsprachen- und Steuerverwaltung macht es unkompliziert, Kunden in jedem Land zu verkaufen.
SEO- und Marketing-Tools
Integrierte SEO-Funktionen, Warenkorb-Wiederherstellung, Treuepunkte und Tools für Aktionspreise steigern den Traffic und fördern Wiederholungskäufe.
Warum Sie nopCommerce auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.