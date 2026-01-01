Icinga 2 ist der moderne Nachfolger von Nagios, in C++ fÃ¼r Performance neu geschrieben und um eine leistungsstarke Konfigurations-DSL, eine native REST-API und steckbare Feature-Module herum aufgebaut. Es Ã¼berprÃ¼ft die VerfÃ¼gbarkeit von Hosts, Diensten, NetzwerkgerÃ¤ten und Anwendungen, berechnet ZustandsÃ¼bergÃ¤nge und Ausfallzeiten und lÃ¶st Benachrichtigungen aus, wenn etwas kaputtgeht â€“ alles unterstÃ¼tzt durch Tausende bestehender Nagios-kompatibler Plugins.

Diese Vorlage bÃ¼ndelt Icinga 2 mit Icinga DB, einem Redis-gestÃ¼tzten Synchronisations-Daemon, und Icinga Web 2, sodass Sie einen kompletten Monitoring-Stack mit einem modernen Dashboard sofort einsatzbereit erhalten. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Warnung, Metrik und Host-Inventur auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Host-Preise oder Anbieterbindung.