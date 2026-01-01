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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Scoold erstellen kÃ¶nnen

Scoold ist eine Open-Source-Frage-Antwort- und Wissensaustauschplattform, inspiriert von Stack Overflow, speziell entwickelt fÃ¼r Teams, Schulen und Organisationen, die einen strukturierten Ort benÃ¶tigen, um Fragen, Antworten und internes Wissen zu erfassen. Das Single-JAR Spring Boot Frontend ist mit dem Para Backend gekoppelt, das Authentifizierung, Suche und Persistenz verwaltet und wird in dieser Bereitstellung gebÃ¼ndelt mit einem eingebetteten H2-Speicher geliefert, der beim ersten Start sofort einsatzbereit ist.

Das Selbst-Hosting von Scoold speichert jede Frage, Antwort, Abstimmung und BenutzeridentitÃ¤t auf Ihrem eigenen VPS anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS-Frage-Antwort-Dienst. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Benutzer an, keine Anbieterbindung fÃ¼r Ihre Wissensdatenbank, und die Apache 2.0-Lizenz ermÃ¶glicht es Ihnen, Abstimmungsregeln, Badges, Bereiche und Authentifizierungsanbieter so anzupassen, wie Ihr Team tatsÃ¤chlich arbeitet.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Scoold

Stack Overflow Workflow

Abstimmung, akzeptierte Antworten, Reputation, Badges und Tags bieten Mitwirkenden denselben vertrauten Frage-Antwort-Workflow wie das Ã¶ffentliche Stack Overflow, ohne Einarbeitungszeit fÃ¼r neue Teammitglieder.

Team-RÃ¤ume

Gruppieren Sie Fragen und Benutzer in isolierte Bereiche, damit Engineering, Support und Personalwesen eine einzige Scoold-Installation gemeinsam nutzen kÃ¶nnen, ohne dass sich ihre Inhalte vermischen.

GebÃ¼ndeltes Para-Backend

Der Para-Anwendungsserver wird zusammen mit Scoold bereitgestellt und beim ersten Start automatisch initialisiert, sodass Authentifizierung, Suche und Speicherung sofort ohne separate Einrichtung funktionieren.

Soziale und LDAP-Anmeldung

Anmelden mit Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP oder E-Mail und Passwort â€” wÃ¤hlen Sie die IdentitÃ¤tsanbieter, die Ihre Organisation bereits verwendet, ohne benutzerdefinierten Authentifizierungscode schreiben zu mÃ¼ssen.

Markdown und CodeblÃ¶cke

GitHub-flavored Markdown mit syntaxhervorgehobenen CodeblÃ¶cken, Tabellen, Aufgabenlisten und Emojis macht Scoold zu einer natÃ¼rlichen Wahl fÃ¼r Ingenieurteams, die technische Probleme und LÃ¶sungen dokumentieren.

REST API und Webhooks

Eine OpenAPI 3.0 REST-Schnittstelle und signierte Webhooks ermÃ¶glichen Ihnen die Skripterstellung fÃ¼r Berichte, den Import Ã¤lterer Q&A-Inhalte und die Integration von Scoold in Chat, Zapier oder Ihre eigene Automatisierung.

Warum Sie Scoold auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Martin K
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