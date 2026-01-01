GeoNetwork ist eine standardbasierte Open-Source-Kataloganwendung, die entwickelt wurde, um räumlich referenzierte Ressourcen organisationsübergreifend zu verwalten. Entwickelt unter der OSGeo-Stiftung, bietet es Metadatenbearbeitung, föderierte Suche und einen eingebetteten Kartenbetrachter, die sofort mit ISO 19115/19139, Dublin Core und OGC API Records funktionieren.

Das Selbst-Hosting von GeoNetwork ermöglicht die volle Kontrolle über sensible Geodaten, Harvesting-Anmeldeinformationen und Zugriffsrichtlinien auf Ihrem eigenen VPS. Diese Vorlage bündelt PostGIS für relationale Speicherung und Elasticsearch für schnelle indizierte Suche, sodass der Katalog sofort nach dem Start produktionsbereit ist.