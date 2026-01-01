Halo als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Open-Source-CMS zum Erstellen von Blogs, Websites und inhaltsgesteuerten Seiten mit einem Plugin-Marktplatz.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Halo erstellen kÃ¶nnen
Halo ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes, modernes Content-Management-System, das auf Spring Boot und reaktivem PostgreSQL basiert. Es bietet einen umfangreichen Plugin- und Theme-Marktplatz, einen blockbasierten Editor, Multi-Content-Type-Publishing und eine Ã¼bersichtliche Admin-Konsole â€“ wodurch es fÃ¼r alles geeignet ist, von persÃ¶nlichen Blogs bis hin zu Unternehmenswebsites.
Mit Ã¼ber 39.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung ist Halo eine der am weitesten verbreiteten selbst gehosteten CMS-Plattformen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhalte, keine GebÃ¼hren pro Beitrag und die FlexibilitÃ¤t, die Plattform mit Plugins zu erweitern, ohne durch eine Abonnementstufe eingeschrÃ¤nkt zu sein.
Wichtige Funktionen von Halo
Plugin-Marktplatz
Erweitern Sie Halo mit Community-Plugins fÃ¼r SEO, Kommentare, Suche, Social Sharing und mehr â€“ direkt aus der Admin-Konsole installiert.
Themensystem
Ã„ndern oder passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Website mit einer vollstÃ¤ndigen Theme-Engine und einem aktiven Community-Theme-Marktplatz an.
Blockbasierter Editor
Erstellen Sie umfangreiche Inhalte mit einem modernen Block-Editor, der Bilder, Einbettungen, CodeblÃ¶cke und benutzerdefinierte Layouts unterstÃ¼tzt, ohne HTML berÃ¼hren zu mÃ¼ssen.
Mehrere Inhaltstypen
VerÃ¶ffentlichen Sie BeitrÃ¤ge, Seiten und Momente (Microblogs) von einer einzigen Plattform aus, die sowohl die Anforderungen an Langform- als auch an Kurzform-Inhalte abdeckt.
REST & GraphQL APIs
Stellen Sie Ihre Inhalte Ã¼ber integrierte APIs bereit, um Headless-Bereitstellungen, mobile Apps oder Integrationen von Drittanbietern zu ermÃ¶glichen.
Warum Sie Halo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.