OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) ist eine kostenlose Open-Source-LÃ¶sung fÃ¼r Asset Management und Softwareverteilung, die seit 2001 weiterentwickelt wurde. Leichte Agenten, die auf Windows-, Linux-, macOS-, Android- und IBM AIX-Endpunkten installiert sind, melden detaillierte Hardware- und SoftwarebestÃ¤nde an einen zentralen Server zurÃ¼ck, wÃ¤hrend SNMP-Scans und IP-Erkennung die Sichtbarkeit auf Drucker, Switches, Router und andere agentenlose GerÃ¤te erweitern.

Das Selbst-Hosting von OCS Inventory auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jeden GerÃ¤te-Fingerabdruck, jeden Lizenzdatensatz und jedes bereitgestellte Paket unter Ihrer Kontrolle. Die gebÃ¼ndelte Webkonsole, MySQL-Datenbank und REST-API sind dieselben Komponenten, die von Unternehmen zur Verwaltung von IT-BestÃ¤nden mit Ã¼ber 100.000 GerÃ¤ten verwendet werden, ohne GebÃ¼hren pro Asset und ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-SaaS.