Prometheus sammelt Zeitreihenmetriken von Ihrer Infrastruktur und Ihren Anwendungen über ein Pull-basiertes HTTP-Modell, speichert sie in einer effizienten lokalen TSDB und stellt PromQL bereit – eine leistungsstarke Abfragesprache zum Schneiden, Aggregieren und Alarmieren von Metriken. Zusammen mit Kubernetes von der CNCF graduiert, ist es die Überwachungsgrundlage, die von DevOps-Teams in Unternehmen wie GitLab, DigitalOcean und Uber gewählt wird.

Der Betrieb von Prometheus auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen unbegrenzte Metrikaufnahme zu festen Kosten, volle Kontrolle über Scrape-Intervalle und Aufbewahrungsfristen sowie native Integration mit Grafana, Alertmanager und Hunderten von Community-Exportern – ohne Cloud-Gebühren pro Metrik oder Einschränkungen bei der Datenabtastung.