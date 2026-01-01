Prometheus mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Das von der CNCF graduierte Open-Source-Monitoring-Toolkit, das zum Industriestandard für die Erfassung und Alarmierung von Cloud-nativen Metriken wurde.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Prometheus erstellen können
Prometheus sammelt Zeitreihenmetriken von Ihrer Infrastruktur und Ihren Anwendungen über ein Pull-basiertes HTTP-Modell, speichert sie in einer effizienten lokalen TSDB und stellt PromQL bereit – eine leistungsstarke Abfragesprache zum Schneiden, Aggregieren und Alarmieren von Metriken. Zusammen mit Kubernetes von der CNCF graduiert, ist es die Überwachungsgrundlage, die von DevOps-Teams in Unternehmen wie GitLab, DigitalOcean und Uber gewählt wird.
Der Betrieb von Prometheus auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen unbegrenzte Metrikaufnahme zu festen Kosten, volle Kontrolle über Scrape-Intervalle und Aufbewahrungsfristen sowie native Integration mit Grafana, Alertmanager und Hunderten von Community-Exportern – ohne Cloud-Gebühren pro Metrik oder Einschränkungen bei der Datenabtastung.
Wichtige Funktionen von Prometheus
PromQL Abfragesprache
Eine flexible, funktionale Abfragesprache ermöglicht es Ihnen, jede beliebige Kombination von Metriken aus Ihrer gesamten Infrastruktur in Echtzeit zu aggregieren, zu transformieren und Warnungen darauf zu erhalten.
Pull-basierte Sammlung
Prometheus erfasst Metriken von HTTP-Endpunkten nach einem konfigurierbaren Zeitplan, wodurch es einfach wird, neue Ziele hinzuzufügen, ohne die überwachte Anwendung zu ändern.
Diensterkennung
Native Integrationen mit Kubernetes, Consul, EC2 und weiteren erkennen und überwachen neue Dienste automatisch, sobald sie gestartet werden, ohne manuelle Konfiguration.
Alarmierungsregeln
Definieren Sie Schwellenwert- und trendbasierte Alarmregeln, die Benachrichtigungen über Alertmanager an Slack, PagerDuty, E-Mail oder einen beliebigen Webhook-Endpunkt weiterleiten.
Grafana-Integration
Prometheus ist die Standard-Datenquelle für Grafana, die umfangreiche Dashboards, Heatmaps und die Visualisierung all Ihrer Metriken mit minimalem Einrichtungsaufwand ermöglicht.
Warum Sie Prometheus auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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