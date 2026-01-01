ownCloud ist eine selbst gehostete Plattform für Dateisynchronisierung und -freigabe, die den Komfort von Cloud-Speicher – Zugriff von überall, Synchronisierung über Geräte hinweg, Teilen mit Teamkollegen – vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur bietet. Im Gegensatz zu Google Drive oder Dropbox speichert ownCloud Ihre Dateien auf Ihrem eigenen Server, wodurch sensible Dokumente und Daten unter Ihrer direkten Kontrolle bleiben.

Weltweit von Unternehmen, Universitäten und datenschutzbewussten Personen genutzt, unterstützt ownCloud Dateiversionierung, detaillierte Freigabeberechtigungen und Synchronisierungs-Clients für Windows, macOS, Linux, iOS und Android. Diese Bereitstellung umfasst MariaDB für zuverlässige Datenspeicherung und Redis für Performance-Caching.