GitLab Community Edition ist eine All-in-One-DevOps-Plattform, die Git-Repository-Hosting, CI/CD-Automatisierung, Issue-Tracking, Code-Review und Container-Registry in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung vereint. Sie eliminiert die Notwendigkeit, mehrere separate Tools zu integrieren, und bietet Teams eine vollständige Softwareentwicklungs-Lebenszyklus-Plattform unter voller organisatorischer Kontrolle.

Das Selbst-Hosting von GitLab eliminiert die Preisgestaltung pro Benutzer und hält Quellcode, CI/CD-Geheimnisse und Sicherheitsscannergebnisse auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Hinweis: Der erste Start dauert 3-10 Minuten, da alle internen Dienste initialisiert werden – 502-Fehler während dieses Zeitraums sind normal. Für kleine Team-Bereitstellungen werden mindestens 2 CPU-Kerne und 4 GB RAM empfohlen.