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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit GitLab erstellen können

GitLab Community Edition ist eine All-in-One-DevOps-Plattform, die Git-Repository-Hosting, CI/CD-Automatisierung, Issue-Tracking, Code-Review und Container-Registry in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung vereint. Sie eliminiert die Notwendigkeit, mehrere separate Tools zu integrieren, und bietet Teams eine vollständige Softwareentwicklungs-Lebenszyklus-Plattform unter voller organisatorischer Kontrolle.

Das Selbst-Hosting von GitLab eliminiert die Preisgestaltung pro Benutzer und hält Quellcode, CI/CD-Geheimnisse und Sicherheitsscannergebnisse auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Hinweis: Der erste Start dauert 3-10 Minuten, da alle internen Dienste initialisiert werden – 502-Fehler während dieses Zeitraums sind normal. Für kleine Team-Bereitstellungen werden mindestens 2 CPU-Kerne und 4 GB RAM empfohlen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von GitLab

Integrierte CI/CD-Pipelines

Integrierte Pipeline-Runner automatisieren Tests, Docker-Image-Builds und Bereitstellungen, ohne auf Jenkins oder externe CI-Dienste angewiesen zu sein.

Container-Registry

Speichern und verwalten Sie Docker-Images direkt neben Ihrem Code in einer integrierten privaten Container-Registry.

Merge-Request-Workflows

Code-Review mit Inline-Kommentaren, Genehmigungsregeln und Merge-Request-Vorlagen gewährleistet Qualitätskontrollen für jede Änderung.

Sicherheitsscan

Integrierte SAST, Abhängigkeits-Scanning und Geheimnis-Erkennung identifizieren Schwachstellen, bevor Code in die Produktion gelangt.

Aufgabenverfolgung und Planung

Boards, Meilensteine, Labels und Roadmaps ermöglichen es Teams, die Arbeit auf derselben Plattform zu planen und zu verfolgen, auf der der Code liegt.

Warum Sie GitLab auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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