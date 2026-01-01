Invoice Ninja ist eine funktionsreiche Open-Source-Plattform zum Erstellen von Rechnungen, Verfolgen von Ausgaben, Verwalten von Kunden und Akzeptieren von Zahlungen. Es wird von über 100.000 Unternehmen weltweit genutzt und unterstützt über 40 Zahlungs-Gateways, automatisierte Erinnerungen, wiederkehrende Rechnungen und Zeiterfassung – alles in einer selbst gehosteten Anwendung.

Der Betrieb von Invoice Ninja auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Finanzdaten unter Ihrer Kontrolle, ohne Transaktionsgebühren, Abonnementkosten und Anbieterbindung. Sie erhalten die volle Kontrolle über Kundenakten, Zahlungshistorie und Finanzberichte, ohne sensible Geschäftsdaten mit Drittanbieter-SaaS-Anbietern teilen zu müssen.