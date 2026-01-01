Invoice Ninja mit einem Klick installieren.
Open-Source Plattform für Rechnungsstellung, Abrechnung und Zahlungen, entwickelt für Freiberufler und Kleinunternehmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Invoice Ninja erstellen können
Invoice Ninja ist eine funktionsreiche Open-Source-Plattform zum Erstellen von Rechnungen, Verfolgen von Ausgaben, Verwalten von Kunden und Akzeptieren von Zahlungen. Es wird von über 100.000 Unternehmen weltweit genutzt und unterstützt über 40 Zahlungs-Gateways, automatisierte Erinnerungen, wiederkehrende Rechnungen und Zeiterfassung – alles in einer selbst gehosteten Anwendung.
Der Betrieb von Invoice Ninja auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Finanzdaten unter Ihrer Kontrolle, ohne Transaktionsgebühren, Abonnementkosten und Anbieterbindung. Sie erhalten die volle Kontrolle über Kundenakten, Zahlungshistorie und Finanzberichte, ohne sensible Geschäftsdaten mit Drittanbieter-SaaS-Anbietern teilen zu müssen.
Wichtige Funktionen von Invoice Ninja
Multi-Gateway-Zahlungen
Zahlungen über Stripe, PayPal, Authorize.net und über 40 weitere Gateways direkt auf kundenorientierten Rechnungen ohne zusätzliche Abonnements akzeptieren.
Wiederkehrende Rechnungen
Automatisieren Sie die Abrechnung für Pauschalhonorarklienten mit geplanten Rechnungen, die in einem konfigurierten Zyklus ohne manuelles Eingreifen erstellt und versendet werden.
Zeiterfassung
Erfassen Sie abrechenbare Stunden mit dem integrierten Timer und wandeln Sie erfasste Zeit mit einem einzigen Klick direkt in Rechnungszeilenpositionen um.
Kundenportal
Bieten Sie Kunden ein gebrandetes Self-Service-Portal, um Rechnungen einzusehen, Zahlungen zu tätigen und Kontoauszüge herunterzuladen, ohne Sie direkt zu kontaktieren.
Spesenverwaltung
Geschäftsausgaben verfolgen, Belege anhängen und Ausgaben in abrechenbare Kundenkosten in einem nahtlosen Arbeitsablauf umwandeln.
Warum Sie Invoice Ninja auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.