Bis zu 69 % Rabatt auf Invoice Ninja

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Open-Source Plattform für Rechnungsstellung, Abrechnung und Zahlungen, entwickelt für Freiberufler und Kleinunternehmen.

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Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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200 GB NVMe-Speicherplatz
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400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Invoice Ninja erstellen können

Invoice Ninja ist eine funktionsreiche Open-Source-Plattform zum Erstellen von Rechnungen, Verfolgen von Ausgaben, Verwalten von Kunden und Akzeptieren von Zahlungen. Es wird von über 100.000 Unternehmen weltweit genutzt und unterstützt über 40 Zahlungs-Gateways, automatisierte Erinnerungen, wiederkehrende Rechnungen und Zeiterfassung – alles in einer selbst gehosteten Anwendung.

Der Betrieb von Invoice Ninja auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Finanzdaten unter Ihrer Kontrolle, ohne Transaktionsgebühren, Abonnementkosten und Anbieterbindung. Sie erhalten die volle Kontrolle über Kundenakten, Zahlungshistorie und Finanzberichte, ohne sensible Geschäftsdaten mit Drittanbieter-SaaS-Anbietern teilen zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Invoice Ninja

Multi-Gateway-Zahlungen

Zahlungen über Stripe, PayPal, Authorize.net und über 40 weitere Gateways direkt auf kundenorientierten Rechnungen ohne zusätzliche Abonnements akzeptieren.

Wiederkehrende Rechnungen

Automatisieren Sie die Abrechnung für Pauschalhonorarklienten mit geplanten Rechnungen, die in einem konfigurierten Zyklus ohne manuelles Eingreifen erstellt und versendet werden.

Zeiterfassung

Erfassen Sie abrechenbare Stunden mit dem integrierten Timer und wandeln Sie erfasste Zeit mit einem einzigen Klick direkt in Rechnungszeilenpositionen um.

Kundenportal

Bieten Sie Kunden ein gebrandetes Self-Service-Portal, um Rechnungen einzusehen, Zahlungen zu tätigen und Kontoauszüge herunterzuladen, ohne Sie direkt zu kontaktieren.

Spesenverwaltung

Geschäftsausgaben verfolgen, Belege anhängen und Ausgaben in abrechenbare Kundenkosten in einem nahtlosen Arbeitsablauf umwandeln.

Warum Sie Invoice Ninja auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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