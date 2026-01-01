Listmonk in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarker, selbst gehosteter Newsletter- und Mailinglisten-Manager, konzipiert für Millionen von Abonnenten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Listmonk erstellen können
Listmonk ist eine schnelle Open-Source-Newsletter- und Mailinglisten-Plattform, die mit Go für maximale Effizienz entwickelt wurde. Sie verwaltet Millionen von Abonnenten mit minimalem Ressourcenverbrauch, unterstützt erweiterte Segmentierung, Personalisierung und Kampagnenanalysen und funktioniert mit jedem SMTP-Anbieter. Die übersichtliche Admin-Benutzeroberfläche macht die Verwaltung von Listen und den Versand von Kampagnen unkompliziert, ohne den Ballast von Enterprise-Marketing-Tools.
Das Selbst-Hosting von Listmonk eliminiert SaaS-Gebühren pro E-Mail oder pro Abonnent, bewahrt Ihre Abonnentendaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur und ermöglicht es Ihnen, Sendegeschwindigkeiten und SMTP-Anbieter genau so zu konfigurieren, wie es Ihr Workflow erfordert – ohne Plattformbeschränkungen oder Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von Listmonk
Abonnentensegmentierung
Erstellen Sie zielgerichtete Kampagnen, indem Sie Abonnenten mit benutzerdefinierten Attributen und dynamischen, abfragebasierten Listen segmentieren.
Kampagnenanalyse
Verfolgen Sie Öffnungsraten, Klickraten, Bounces und Abmeldungen mit detaillierten kampagnenbezogenen Berichten.
Mehrere SMTP-Anbieter
Verbinden Sie jeden SMTP-Anbieter mit Failover und anbieterspezifischer Ratenbegrenzung, um die Zustellbarkeit zu maximieren.
Vorlagensystem
Erstellen Sie wiederverwendbare HTML- und Nur-Text-E-Mail-Vorlagen mit Variablensubstitution für personalisierte Kampagnen.
REST API
Verwalten Sie Abonnenten, Listen und Kampagnen programmatisch über eine umfassende REST-API.
Datenschutz & DSGVO-Tools
Integrierte Abmeldungsverwaltung, Bounce-Behandlung und Datenexport-Tools zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Warum Sie Listmonk auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.