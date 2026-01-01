Listmonk ist eine schnelle Open-Source-Newsletter- und Mailinglisten-Plattform, die mit Go für maximale Effizienz entwickelt wurde. Sie verwaltet Millionen von Abonnenten mit minimalem Ressourcenverbrauch, unterstützt erweiterte Segmentierung, Personalisierung und Kampagnenanalysen und funktioniert mit jedem SMTP-Anbieter. Die übersichtliche Admin-Benutzeroberfläche macht die Verwaltung von Listen und den Versand von Kampagnen unkompliziert, ohne den Ballast von Enterprise-Marketing-Tools.

Das Selbst-Hosting von Listmonk eliminiert SaaS-Gebühren pro E-Mail oder pro Abonnent, bewahrt Ihre Abonnentendaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur und ermöglicht es Ihnen, Sendegeschwindigkeiten und SMTP-Anbieter genau so zu konfigurieren, wie es Ihr Workflow erfordert – ohne Plattformbeschränkungen oder Anbieterbindung.