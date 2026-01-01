Explo als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Musik-Entdeckungs-Engine, die automatisch Playlists aus ListenBrainz-Empfehlungen erstellt und sie in Ihre Bibliothek herunterlädt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Explo
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Explo erstellen können
Explo ist ein selbst gehosteter Musik-Entdeckungsserver, der Ihre ListenBrainz-Hörhistorie mit Ihrer persönlichen Musikbibliothek verbindet. Er ruft wöchentliche und tägliche Empfehlungs-Playlists von ListenBrainz ab, findet die passenden Titel über YouTube oder Soulseek, lädt sie herunter und erstellt Playlists direkt in Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic oder MPD — automatisch, nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan.
Im Gegensatz zu Streaming-Diensten, die Empfehlungen hinter Abonnements und undurchsichtigen Algorithmen verbergen, bietet Explo Ihnen volle Transparenz: Jede Empfehlung ist auf Ihre tatsächlichen Hördaten auf ListenBrainz zurückführbar, und jeder heruntergeladene Titel befindet sich auf Ihrem eigenen Server. Die integrierte Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Zeitpläne zu verwalten, die Playlist-Historie zu durchsuchen und alle Integrationen zu konfigurieren, ohne Konfigurationsdateien bearbeiten zu müssen.
Wichtige Funktionen von Explo
ListenBrainz Entdeckung
Zieht die Playlists „Weekly Exploration“, „Weekly Jams“ und „Daily Jams“ direkt aus Ihrem ListenBrainz-Konto – Empfehlungen, die vollständig durch Ihre eigene Hörhistorie geformt werden.
Multi-Server-Unterstützung
Integriert sich mit Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic und MPD und erstellt Wiedergabelisten direkt in dem Musikserver, den Sie bereits verwenden.
Geplante Automatisierung
Konfigurierbare Cron-Zeitpläne führen die Erkennung automatisch aus – einmal einstellen und jede Woche erscheint neue Musik in Ihrer Bibliothek, ohne dass manuelle Schritte erforderlich sind.
YouTube und Soulseek Download
Findet und lädt Titel über YouTube (mit yt-dlp) oder Soulseek (via Slskd) herunter, mit Qualitätsfiltern, Formatauswahl und intelligenter Deduplizierung.
Web-UI-Verwaltung
Playlist-Archive durchsuchen, manuelle Ausführungen starten, Zeitpläne anpassen und alle Musikserver-Einstellungen über eine einzige authentifizierte Browser-Oberfläche verwalten.
Warum Sie Explo auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.