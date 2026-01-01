Perplexica ist eine quelloffene, KI-gestützte Antwortmaschine, die vollständig auf Ihrer eigenen Hardware läuft. Sie durchsucht das Web und synthetisiert präzise Antworten mit zitierten Quellen, wobei sie sowohl lokale LLMs über Ollama als auch Cloud-Anbieter wie OpenAI, Claude und Groq unterstützt – so wählen Sie das Modell, das Ihren Anforderungen an Datenschutz und Leistung entspricht.

Das Selbst-Hosting von Perplexica hält jede Suchanfrage auf Ihrem Server privat. Im Gegensatz zu cloudbasierten KI-Suchprodukten gibt es keine Nutzungsverfolgung, keine Abfrageprotokollierung durch Dritte und keine Abonnementgebühren – nur schnelle, zitierte Antworten unter Ihrer vollständigen Kontrolle.