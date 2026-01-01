Bis zu 69 % Rabatt auf Perplexica

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Datenschutzorientierte KI-Suchmaschine, die Internetwissen mit lokalen LLMs kombiniert und zitierte Antworten liefert, ohne Ihre Suchanfragen zu verfolgen.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Perplexica erstellen können

Perplexica ist eine quelloffene, KI-gestützte Antwortmaschine, die vollständig auf Ihrer eigenen Hardware läuft. Sie durchsucht das Web und synthetisiert präzise Antworten mit zitierten Quellen, wobei sie sowohl lokale LLMs über Ollama als auch Cloud-Anbieter wie OpenAI, Claude und Groq unterstützt – so wählen Sie das Modell, das Ihren Anforderungen an Datenschutz und Leistung entspricht.

Das Selbst-Hosting von Perplexica hält jede Suchanfrage auf Ihrem Server privat. Im Gegensatz zu cloudbasierten KI-Suchprodukten gibt es keine Nutzungsverfolgung, keine Abfrageprotokollierung durch Dritte und keine Abonnementgebühren – nur schnelle, zitierte Antworten unter Ihrer vollständigen Kontrolle.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Perplexica

Zitierte KI-Antworten

Jede Antwort enthält Quellenlinks, damit Sie Informationen überprüfen und tiefer eintauchen können, ohne blind KI-generierten Inhalten zu vertrauen.

Lokale LLM-Unterstützung

Verbinden Sie Ollama, um Open-Source-Modelle vollständig auf Ihrer Hardware auszuführen, ohne dass Daten an externe Dienste gesendet werden.

Multi-Anbieter-Flexibilität

Wechseln Sie zwischen OpenAI, Claude, Groq und anderen Cloud-Anbietern über eine einzige Oberfläche, um Kosten und Leistungsfähigkeit auszugleichen.

Vollständiger Suchdatenschutz

Alle Anfragen bleiben auf Ihrem VPS — kein Suchverlauf wird mit Werbenetzwerken oder Analyseplattformen geteilt, die Ihr Verhalten verfolgen.

Warum Sie Perplexica auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Open-Source-Plattform zum Erstellen von LLM-Anwendungen mit RAG, Agenten und Workflows

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