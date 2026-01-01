docassemble mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Expertensystem für geführte Interviews und automatisierte Dokumentenerstellung, basierend auf Python, YAML und Markdown.
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Was Sie mit docassemble erstellen können
docassemble ist eine kostenlose Open-Source-Plattform zum Erstellen webbasierter geführter Interviews, die Informationen von Endbenutzern sammeln und aus den Antworten maßgeschneiderte Dokumente, Verträge und Formulare zusammenstellen. Autoren schreiben die Interviewlogik in YAML, Dokumentvorlagen in Markdown oder DOCX und erweitern das Verhalten mit Python – ohne eine benutzerdefinierte Webanwendung aufsetzen zu müssen.
Ursprünglich für Rechtshilfeorganisationen und Anwaltskanzleien konzipiert, die die Mandantenaufnahme und Dokumentenerstellung automatisieren, treibt docassemble heute Expertensysteme in den Bereichen Compliance, Regierungsdienste und HR-Workflows an. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält sensible Interviewantworten, generierte Dokumente und Klientendaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Interview oder pro Benutzer.
Wichtige Funktionen von docassemble
Geführte Interviews
Erstellen Sie verzweigte Frageabläufe in YAML, die Benutzereingaben über zugängliche, mobilfreundliche Webformulare mit bedingter Logik sammeln.
Dokumentenzusammenstellung
Generieren Sie ausgefüllte DOCX-, PDF- und RTF-Dokumente aus Interviewantworten mithilfe von Markdown- oder Word-Vorlagen mit automatischer Formatierung.
Python-Erweiterbarkeit
Greifen Sie auf volles Python zurück, wann immer YAML nicht ausreicht – rufen Sie externe APIs auf, führen Sie Berechnungen durch oder integrieren Sie sich in bestehende Systeme.
Elektronische Signaturen
Erfassen Sie Unterschriften auf Touchscreens und betten Sie diese ohne externe E-Signatur-Dienste in generierte Dokumente ein.
Mehrsprachiger Support
Erstellen Sie ein Interview in mehreren Sprachen mit integrierten Übersetzungstools sowie lokalisierungsabhängiger Datums-, Zahlen- und Währungsformatierung.
Integrierter Spielplatz
Browserbasierte Entwicklungsumgebung mit Code-Editor, Live-Tests und Paketverwaltung ermöglicht Autoren die Iteration ohne eine separate IDE.
Warum Sie docassemble auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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