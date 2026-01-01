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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit docassemble erstellen können

docassemble ist eine kostenlose Open-Source-Plattform zum Erstellen webbasierter geführter Interviews, die Informationen von Endbenutzern sammeln und aus den Antworten maßgeschneiderte Dokumente, Verträge und Formulare zusammenstellen. Autoren schreiben die Interviewlogik in YAML, Dokumentvorlagen in Markdown oder DOCX und erweitern das Verhalten mit Python – ohne eine benutzerdefinierte Webanwendung aufsetzen zu müssen.

Ursprünglich für Rechtshilfeorganisationen und Anwaltskanzleien konzipiert, die die Mandantenaufnahme und Dokumentenerstellung automatisieren, treibt docassemble heute Expertensysteme in den Bereichen Compliance, Regierungsdienste und HR-Workflows an. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält sensible Interviewantworten, generierte Dokumente und Klientendaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Interview oder pro Benutzer.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von docassemble

Geführte Interviews

Erstellen Sie verzweigte Frageabläufe in YAML, die Benutzereingaben über zugängliche, mobilfreundliche Webformulare mit bedingter Logik sammeln.

Dokumentenzusammenstellung

Generieren Sie ausgefüllte DOCX-, PDF- und RTF-Dokumente aus Interviewantworten mithilfe von Markdown- oder Word-Vorlagen mit automatischer Formatierung.

Python-Erweiterbarkeit

Greifen Sie auf volles Python zurück, wann immer YAML nicht ausreicht – rufen Sie externe APIs auf, führen Sie Berechnungen durch oder integrieren Sie sich in bestehende Systeme.

Elektronische Signaturen

Erfassen Sie Unterschriften auf Touchscreens und betten Sie diese ohne externe E-Signatur-Dienste in generierte Dokumente ein.

Mehrsprachiger Support

Erstellen Sie ein Interview in mehreren Sprachen mit integrierten Übersetzungstools sowie lokalisierungsabhängiger Datums-, Zahlen- und Währungsformatierung.

Integrierter Spielplatz

Browserbasierte Entwicklungsumgebung mit Code-Editor, Live-Tests und Paketverwaltung ermöglicht Autoren die Iteration ohne eine separate IDE.

Warum Sie docassemble auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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