docassemble ist eine kostenlose Open-Source-Plattform zum Erstellen webbasierter geführter Interviews, die Informationen von Endbenutzern sammeln und aus den Antworten maßgeschneiderte Dokumente, Verträge und Formulare zusammenstellen. Autoren schreiben die Interviewlogik in YAML, Dokumentvorlagen in Markdown oder DOCX und erweitern das Verhalten mit Python – ohne eine benutzerdefinierte Webanwendung aufsetzen zu müssen.

Ursprünglich für Rechtshilfeorganisationen und Anwaltskanzleien konzipiert, die die Mandantenaufnahme und Dokumentenerstellung automatisieren, treibt docassemble heute Expertensysteme in den Bereichen Compliance, Regierungsdienste und HR-Workflows an. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält sensible Interviewantworten, generierte Dokumente und Klientendaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Interview oder pro Benutzer.