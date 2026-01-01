BookStack mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Wiki-Plattform mit einer strukturierten Hierarchie aus Büchern, Kapiteln und Seiten für eine organisierte Teamdokumentation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit BookStack erstellen können
BookStack ist ein kostenloses Open-Source-Wiki, das auf Laravel basiert und Dokumentationen in einer dreistufigen Hierarchie aus Büchern, Kapiteln und Seiten organisiert – was der natürlichen Denkweise von Menschen über strukturierte Inhalte entspricht. Ein WYSIWYG-Editor, ein integrierter Markdown-Modus und die draw.io-Diagrammintegration ermöglichen es Teams, Dokumentationen zu erstellen und zu illustrieren, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von BookStack auf Ihrem eigenen VPS hält sensible interne Dokumentationen – Runbooks, Architektur-Entscheidungen, HR-Richtlinien – vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Kosten und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Inhalte. Rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen es Ihnen, genau zu steuern, wer jeden Abschnitt der Wissensdatenbank lesen oder bearbeiten kann.
Wichtige Funktionen von BookStack
Strukturierte Hierarchie
Bücher, Kapitel und Seiten halten die Dokumentation organisiert und navigierbar, während die Wissensdatenbank auf Tausende von Einträgen anwächst.
WYSIWYG- und Markdown-Editoren
Autoren wählen ihre bevorzugte Bearbeitungserfahrung – einen visuellen Blockeditor oder rohes Markdown mit Live-Vorschau – seitenweise aus.
Rollenbasierte Berechtigungen
Granulare Zugriffssteuerung auf Buch-, Kapitel- und Seitenebene ermöglicht es Ihnen, die Dokumentation zwischen Teams, Auftragnehmern und öffentlichen Lesern aufzuteilen.
Volltextsuche
Eine schnelle Suche über den gesamten Seiteninhalt, Überschriften und Metadaten hinweg bedeutet, dass Benutzer Antworten finden, ohne wissen zu müssen, wo Inhalte abgelegt sind.
Seiten-Revisionsverlauf
Jede Bearbeitung wird mit Diff-Ansicht und Ein-Klick-Rollback versioniert, was einen Audit-Trail und ein Sicherheitsnetz für die kollaborative Dokumentation bietet.
Warum Sie BookStack auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.