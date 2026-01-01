Coder ist die führende Open-Source-Plattform für selbst gehostete Cloud-Entwicklungsumgebungen, die von Ingenieurorganisationen genutzt wird, um ihre Entwicklerinfrastruktur zu standardisieren, zu sichern und zu skalieren. Plattformteams definieren Arbeitsbereiche als Terraform-Vorlagen – dabei werden IDE, Abhängigkeiten, Ressourcenzuweisung und Netzwerkzugriff festgelegt – und Entwickler können konsistente, sofort einsatzbereite Umgebungen in Minuten starten, anstatt Tage mit der lokalen Einrichtung zu verbringen.

Das Selbst-Hosting von Coder auf Ihrem VPS bedeutet, dass Quellcode und Anmeldeinformationen Ihre Infrastruktur niemals verlassen, wodurch strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Die Docker-Socket-Integration ermöglicht es Coder, containerbasierte Arbeitsbereiche direkt auf dem Host bereitzustellen, wodurch jeder Entwickler isolierte Umgebungen erhält, die durch die Rechenleistung Ihres VPS unterstützt werden, während Sie die zentrale Kontrolle über Ressourcen, Audit-Protokolle und Zugriffsrichtlinien behalten.