Coder mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für die Bereitstellung selbst gehosteter Cloud-Entwicklungsumgebungen aus Terraform-Vorlagen auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Coder
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Coder erstellen können
Coder ist die führende Open-Source-Plattform für selbst gehostete Cloud-Entwicklungsumgebungen, die von Ingenieurorganisationen genutzt wird, um ihre Entwicklerinfrastruktur zu standardisieren, zu sichern und zu skalieren. Plattformteams definieren Arbeitsbereiche als Terraform-Vorlagen – dabei werden IDE, Abhängigkeiten, Ressourcenzuweisung und Netzwerkzugriff festgelegt – und Entwickler können konsistente, sofort einsatzbereite Umgebungen in Minuten starten, anstatt Tage mit der lokalen Einrichtung zu verbringen.
Das Selbst-Hosting von Coder auf Ihrem VPS bedeutet, dass Quellcode und Anmeldeinformationen Ihre Infrastruktur niemals verlassen, wodurch strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Die Docker-Socket-Integration ermöglicht es Coder, containerbasierte Arbeitsbereiche direkt auf dem Host bereitzustellen, wodurch jeder Entwickler isolierte Umgebungen erhält, die durch die Rechenleistung Ihres VPS unterstützt werden, während Sie die zentrale Kontrolle über Ressourcen, Audit-Protokolle und Zugriffsrichtlinien behalten.
Wichtige Funktionen von Coder
Terraform Workspace-Vorlagen
Definieren Sie reproduzierbare Entwicklungsumgebungen als Code und stellen Sie konsistente Arbeitsbereiche für jeden Entwickler mit einem Klick bereit.
Jede IDE wird unterstützt
Entwickler verbinden sich über VS Code, JetBrains oder browserbasierte Editoren über SSH, ohne ihren bevorzugten Workflow zu ändern.
Autostart und Autostopp
Arbeitsbereiche starten automatisch beim Zugriff und werden nach einem Zeitplan beendet, wodurch der Verbrauch ungenutzter Ressourcen und die Infrastrukturkosten reduziert werden.
SSO und Audit-Protokollierung
Integrieren Sie OIDC, GitHub oder Unternehmens-Identitätsanbieter und führen Sie vollständige Prüfprotokolle für Sicherheit und Compliance.
Ressourcenkontingente
Legen Sie pro Benutzer CPU- und Speicherlimits fest, um zu verhindern, dass ausufernde Arbeitsbereiche alle verfügbaren VPS-Ressourcen verbrauchen.
Warum Sie Coder auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.