Langfuse ist eine Open-Source LLM-Engineering-Plattform, die Teams vollständige Transparenz über ihre KI-Anwendungen bietet. Sie erfasst detaillierte Traces jedes LLM-Aufrufs, jeder Abrufoperation und jeder Agentenaktion, was das Debuggen von Fehlern, das Messen von Latenzen und das Verstehen von Kosten in Ihrer gesamten KI-Pipeline vereinfacht. Mit Integrationen für LangChain, LlamaIndex, Haystack und direkten SDKs für Python und TypeScript funktioniert Langfuse mit praktisch jedem KI-Framework und Modell-Anbieter.

Beim Selbst-Hosting von Langfuse bleiben all Ihre Anwendungsdaten — Prompts, Modelleingaben, Ausgaben und Evaluationsergebnisse — auf der Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Das ist wichtig, wenn Ihre KI-Anwendungen sensible Dokumente, Kundendaten oder proprietäre Geschäftslogik verarbeiten, die Ihre Umgebung nicht verlassen dürfen.