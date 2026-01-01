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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Bluesky PDS erstellen können

Bluesky PDS (Personal Data Server) ist die grundlegende Komponente, um am Bluesky-Social-Network zu Ihren eigenen Bedingungen teilzunehmen. Aufbauend auf dem AT-Protokoll speichert es Ihr soziales Netzwerk, Beiträge und Medien, verwaltet Ihre dezentrale Identität (DID) und synchronisiert sich mit dem gesamten Bluesky-Netzwerk – alles ohne Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen oder einer Plattform.

Der Betrieb Ihres eigenen PDS bedeutet, dass Ihre Inhalte und Follower-Beziehungen portabel sind: Wenn Sie jemals den Hosting-Anbieter wechseln, ziehen Ihre Daten mit Ihnen um. Diese Bereitstellung umfasst persistenten Speicher, das Verwaltungstool pdsadmin und die vollständige Integration mit Bluesky-Relay- und App-View-Diensten, sodass Sie jeden Bluesky-kompatiblen Client sofort nach der Einrichtung verwenden können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Bluesky PDS

Vollständige Datenhoheit

Ihre Beiträge, Likes und Ihr soziales Netzwerk werden auf Ihrem eigenen Server unter dem AT-Protokoll gespeichert, wodurch sie vollständig portabel und unabhängig von jeder einzelnen Plattform sind.

Dezentrale Identität

Der PDS verwaltet Ihre DID (Dezentrale Kennung), wodurch Sie eine dauerhafte, selbstbestimmte Identität erhalten, die nicht von einem Drittanbieterdienst widerrufen werden kann.

Benutzerdefinierte Domain-Namen

Hosten Sie Ihr Bluesky-Handle auf Ihrer eigenen Domain, um Ihre Identität zu stärken und Ihre Präsenz unverkennbar zu Ihrer eigenen zu machen.

Vollständige Netzwerk-Kompatibilität

Synchronisiert sich automatisch mit dem Bluesky-Relay, damit Ihre Inhalte im globalen Feed erscheinen und von jedem Bluesky-Client oder jeder Bluesky-App zugänglich sind.

Integrierte Admin-Tools

Das gebündelte pdsadmin-Tool ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Konten, die Schlüsselrotation und die Durchführung von Serveradministrationsaufgaben direkt über die Befehlszeile.

Warum Sie Bluesky PDS auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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