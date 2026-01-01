Bluesky PDS (Personal Data Server) ist die grundlegende Komponente, um am Bluesky-Social-Network zu Ihren eigenen Bedingungen teilzunehmen. Aufbauend auf dem AT-Protokoll speichert es Ihr soziales Netzwerk, Beiträge und Medien, verwaltet Ihre dezentrale Identität (DID) und synchronisiert sich mit dem gesamten Bluesky-Netzwerk – alles ohne Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen oder einer Plattform.

Der Betrieb Ihres eigenen PDS bedeutet, dass Ihre Inhalte und Follower-Beziehungen portabel sind: Wenn Sie jemals den Hosting-Anbieter wechseln, ziehen Ihre Daten mit Ihnen um. Diese Bereitstellung umfasst persistenten Speicher, das Verwaltungstool pdsadmin und die vollständige Integration mit Bluesky-Relay- und App-View-Diensten, sodass Sie jeden Bluesky-kompatiblen Client sofort nach der Einrichtung verwenden können.