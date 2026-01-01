OrangeHRM mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Personalmanagementsystem zur Verwaltung von Mitarbeitern, Abwesenheiten, Personalbeschaffung und Personalprozessen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OrangeHRM erstellen können
OrangeHRM ist eine vollständig quelloffene Personalmanagement-Plattform, die von Tausenden von Organisationen weltweit genutzt wird. Sie deckt den gesamten HR-Lebenszyklus ab – von Mitarbeiterakten und Urlaubsverwaltung bis hin zu Leistungsbeurteilungen, Rekrutierungsprozessen und Zeiterfassung – in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung.
Das Hosten von OrangeHRM auf Ihrem eigenen VPS hält alle Mitarbeiterdaten, Gehaltsabrechnungsinformationen und HR-Aufzeichnungen unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne nutzerbasierte SaaS-Gebühren. Sie erhalten vollen Zugriff auf die Datenbank für benutzerdefinierte Berichte und Integrationen, während Sie die vollständige Kontrolle über sensible Mitarbeiterdaten behalten.
Wichtige Funktionen von OrangeHRM
Mitarbeiterverwaltung
Pflegen Sie ein zentralisiertes Mitarbeiterverzeichnis mit Jobhistorie, Dokumenten, Qualifikationen und Organisationsstruktur an einem Ort.
Abwesenheit & Anwesenheit
Verwalten Sie Urlaubsansprüche, Genehmigungsworkflows, Feiertagskalender und Anwesenheitslisten für Ihre gesamte Belegschaft.
Rekrutierungsmodul
Verfolgen Sie Stellenangebote, Kandidatenbewerbungen, Interviewphasen und Einstellungsentscheidungen ohne ein separates ATS-Tool.
Leistungsbeurteilungen
Führen Sie strukturierte Beurteilungszyklen mit Zielsetzung, 360-Grad-Feedback und konfigurierbaren Überprüfungsworkflows durch.
Zeit- und Projektverfolgung
Erfassen Sie Stundenzettel für Projekte und Kunden, mit Genehmigungsworkflows und exportierbaren Berichten für die Rechnungsstellung oder Lohnabrechnung.
Warum Sie OrangeHRM auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.