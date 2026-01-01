EmonCMS ist das Open-Source-Backend des OpenEnergyMonitor-Projekts, das speziell fÃ¼r Zeitreihen von Energie-, Temperatur- und Umweltdaten entwickelt wurde. Im Gegensatz zu allgemeinen Dashboards ist jede Komponente â€“ von Eingangsverarbeitungspipelines bis hin zu PHPFina- und PHPTimeSeries-Speicher-Engines â€“ fÃ¼r jahrelange hochauflÃ¶sende Sensordaten auf bescheidener Hardware optimiert.

Das Selbst-Hosting von EmonCMS auf einem VPS hÃ¤lt Haushalts-, Solar-, WÃ¤rmepumpen- und IoT-Messungen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Feed-Limits oder Cloud-Abonnements. Der gebÃ¼ndelte MQTT-Broker, MariaDB und Redis-Stack akzeptiert Daten von emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant und jedem HTTP- oder MQTT-fÃ¤higen Sensor.