HeyForm ist ein moderner Open-Source-Formularersteller, der ansprechende Konversationsschnittstellen erstellt, bei denen Fragen einzeln erscheinen. Dieser Ansatz führt zu deutlich höheren Abschlussquoten im Vergleich zu herkömmlichen Formularerstellern, was ihn ideal für Umfragen, Fragebögen, Quizze und Lead-Erfassungsformulare macht.

Mit über 40 Eingabetypen, bedingter Logik, benutzerdefinierten Themes und integrierten Analysen bietet HeyForm eine leistungsstarke No-Code-Plattform für die Datenerfassung, wobei alle Einreichungen unter Ihrer Kontrolle bleiben. Diese Vorlage umfasst MongoDB zur Formularspeicherung, KeyDB für das Caching und Traefik HTTPS-Routing für sicheren Formularzugriff.