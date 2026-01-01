FreeCAD ist ein freier und quelloffener parametrischer 3D-CAD-Modellierer, der von Ingenieuren, Produktdesignern und Architekten weltweit verwendet wird. Im Gegensatz zu netzbasierten Werkzeugen arbeitet FreeCAD mit präziser, constraints-basierter Geometrie, sodass jede Dimension jederzeit geändert werden kann, ohne ein Modell von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Diese Vorlage führt FreeCAD in einem browserzugänglichen Desktop über KasmVNC aus und verwandelt jedes internetfähige Gerät in eine leistungsfähige CAD-Workstation.

Das Selbst-Hosting von FreeCAD auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Entwicklungsumgebung – einschließlich benutzerdefinierter Makros, Teilebibliotheken und Projektdateien – jederzeit von jedem Gerät aus verfügbar ist, ohne Softwareinstallationen auf mehreren Maschinen verwalten zu müssen. Persistenter Volumespeicher hält all Ihre Arbeit bei Container-Updates und Neustarts intakt.