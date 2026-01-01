Fleet in einem Klick installieren.
Open-Source Geräteverwaltungsplattform zum Abfragen, Überwachen und Sichern von Endpunkten für macOS, Windows, Linux und ChromeOS.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Fleet erstellen können
Fleet ist eine Open-Source-Geräteverwaltungsplattform, die auf osquery basiert und Sicherheits- und IT-Teams Echtzeit-SQL-ähnlichen Zugriff auf jeden registrierten Endpunkt ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen MDM- oder Agenten-basierten Tools kann Fleet Fragen zum Gerätestatus – installierte Software, laufende Prozesse, offene Netzwerkverbindungen, angemeldete Benutzer – sofort über ein Web-Dashboard oder eine API beantworten, anstatt auf geplante Erfassungsfenster zu warten.
Das Selbst-Hosting von Fleet auf Ihrem eigenen VPS hält alle Endpunkt-Telemetriedaten auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne gerätebezogene Gebühren und ohne Datenversand an externe SaaS-Dienste. Eine einzige Fleet-Instanz kann Hunderte bis Tausende von Geräten unter macOS, Windows, Linux und ChromeOS über eine einzige, einheitliche Oberfläche verwalten.
Wichtige Funktionen von Fleet
Live-Endpunkt-Abfragen
Führen Sie SQL-Abfragen in Echtzeit auf jedem registrierten Gerät aus, um Sicherheits- und IT-Fragen zu beantworten, ohne auf geplante Scans warten zu müssen.
Schwachstellenmanagement
Fleet gleicht installierte Softwareversionen kontinuierlich mit CVE-Datenbanken ab und identifiziert anfällige Pakete auf jedem registrierten Gerät.
Plattformübergreifendes MDM
Registrieren und verwalten Sie macOS- und Windows-Geräte über native MDM-Profile, ohne einen separaten MDM-Server bereitzustellen.
Richtliniendurchsetzung
Definieren Sie den erwarteten Gerätezustand als Richtlinien und verfolgen Sie von einem zentralen Dashboard aus, welche Endpunkte konform sind und welche einer Behebung bedürfen.
GitOps-Konfiguration
Verwalten Sie Abfragen, Richtlinien und Agentenkonfigurationen als Code in Git, damit Änderungen versionskontrolliert und prüfbar sind.
REST API und CLI
Automatisieren Sie die Registrierung, Abfrageplanung und Berichterstattung über eine vollständige REST-API oder das Befehlszeilentool fleetctl.
Warum Sie Fleet auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.