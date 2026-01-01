NetBird Client ist eine moderne VPN-Lösung, die WireGuard-basierte Overlay-Netzwerke zwischen Geräten ohne komplexe Serverkonfiguration erstellt. Es stellt automatisch Peer-to-Peer-Verbindungen mit Unternehmensfunktionen her, einschließlich SSO-Integration, Multi-Faktor-Authentifizierung und granularen Zugriffsrichtlinien – alles über eine zentrale Steuerungsebene ohne einen traditionellen VPN-Hub verwaltet.

Wenn Sie den NetBird-Client auf Ihrem VPS ausführen, wird Ihre Cloud-Infrastruktur mit Ihrem privaten NetBird-Netzwerk verbunden, was einen sicheren, verschlüsselten Zugriff auf Dienste und Ressourcen in Ihrer gesamten Umgebung ermöglicht, während sensible Workloads vollständig vom öffentlichen Internet ferngehalten und unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.