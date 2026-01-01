Bis zu 69 % Rabatt auf NetBird Client

NetBird Client mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WireGuard-basierter Mesh-VPN-Client, der Ihren VPS mit einem sicheren privaten Netzwerk mit Zero-Trust-Zugriffskontrollen verbindet.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49/Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
NetBird Client mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für NetBird Client

69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit NetBird Client erstellen können

NetBird Client ist eine moderne VPN-Lösung, die WireGuard-basierte Overlay-Netzwerke zwischen Geräten ohne komplexe Serverkonfiguration erstellt. Es stellt automatisch Peer-to-Peer-Verbindungen mit Unternehmensfunktionen her, einschließlich SSO-Integration, Multi-Faktor-Authentifizierung und granularen Zugriffsrichtlinien – alles über eine zentrale Steuerungsebene ohne einen traditionellen VPN-Hub verwaltet.

Wenn Sie den NetBird-Client auf Ihrem VPS ausführen, wird Ihre Cloud-Infrastruktur mit Ihrem privaten NetBird-Netzwerk verbunden, was einen sicheren, verschlüsselten Zugriff auf Dienste und Ressourcen in Ihrer gesamten Umgebung ermöglicht, während sensible Workloads vollständig vom öffentlichen Internet ferngehalten und unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von NetBird Client

WireGuard Mesh-Netzwerk

Stellt automatisch direkte Peer-to-Peer WireGuard-Tunnel zwischen Geräten her und liefert hochleistungsfähige verschlüsselte Konnektivität ohne den Engpass eines zentralen VPN-Servers.

Zero-Trust-Zugriffskontrolle

Granulare Netzwerkrichtlinien legen genau fest, welche Geräte und Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen können, wodurch der Zugriff mit den geringsten Rechten in Ihrer gesamten Infrastruktur erzwungen wird.

SSO- und MFA-Integration

Integriert sich mit gängigen Identitätsanbietern für Single Sign-On und Multi-Faktor-Authentifizierung und bringt Unternehmenssicherheit in Ihr privates Netzwerk ohne zusätzliche Tools.

Automatisches NAT-Traversal

Integrierte Hole-Punching-Funktion und Relay-Fallback gewährleisten zuverlässige Konnektivität, selbst wenn Geräte hinter Firewalls oder restriktivem NAT sitzen, ohne manuelle Portweiterleitung zu erfordern.

Quantenresistente Verschlüsselung

Die optionale Rosenpass-Integration ergänzt WireGuard um einen Post-Quanten-Schlüsselaustausch und macht Ihre verschlüsselten Tunnel zukunftssicher gegen aufkommende Bedrohungen.

Warum Sie NetBird Client auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden ist ein schlanker, selbst gehosteter Passwort-Manager, kompatibel mit Bitwarden

Bereitstellen
2FAuth

2FAuth

Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager für Web und Mobil

Bereitstellen
Authentik

Authentik

Open-Source-Identitätsanbieter, fokussiert auf Flexibilität und Vielseitigkeit

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.