Maxun mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source No-Code-Plattform zum Umwandeln jeder Website in strukturierte, automatisierte Datenextraktionsworkflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maxun erstellen kÃ¶nnen
Maxun ist eine quelloffene No-Code-Webdatenplattform, mit der Sie Daten aus dem Web extrahieren, scrapen, crawlen und durchsuchen kÃ¶nnen, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen. Mit einem visuellen Recorder durchsuchen Sie einfach eine Website, und Maxun verwandelt Ihre Aktionen in einen wiederverwendbaren Extraktionsroboter â€“ keine Programmierkenntnisse erforderlich. KI-gestÃ¼tzte Extraktion ermÃ¶glicht es Ihnen, in einfacher Sprache zu beschreiben, welche Daten Sie mÃ¶chten, und diese automatisch abrufen zu lassen.
Wenn Sie Maxun auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, haben Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre gescrapten Daten, die Zeitplanung und die Integrationen. Die Plattform unterstÃ¼tzt den Export nach Google Sheets, Airtable und Webhooks und enthÃ¤lt ein vollstÃ¤ndiges SDK und CLI fÃ¼r Entwickler, die tiefer einsteigen mÃ¶chten. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r die Datenpersistenz und MinIO fÃ¼r die Dateispeicherung, was Ihnen ein vollstÃ¤ndiges, produktionsbereites Setup bietet.
Wichtige Funktionen von Maxun
No-Code Rekorder
Zeichnen Sie Ihre Browser-Aktionen einmal auf und Maxun wandelt sie in einen wiederholbaren Extraktionsroboter um â€” kein Code erforderlich.
KI-Datenextraktion
Beschreiben Sie die gewÃ¼nschten Daten in natÃ¼rlicher Sprache und lassen Sie die LLM-gestÃ¼tzte Extraktion diese fÃ¼r Sie finden und strukturieren.
Web-Crawling
Websites automatisch crawlen, dabei Inhalte von jeder relevanten Seite innerhalb des definierten Umfangs entdecken und extrahieren.
Geplante LÃ¤ufe
Konfigurieren Sie Roboter so, dass sie nach einem Zeitplan ausgefÃ¼hrt werden und frische strukturierte Daten ohne manuelles Eingreifen an Ihr gewÃ¤hltes Ziel liefern.
Flexible Integrationen
Exportieren Sie extrahierte Daten direkt nach Google Sheets, Airtable oder an jeden Webhook-Endpunkt mit integrierter IntegrationsunterstÃ¼tzung.
Warum Sie Maxun auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.