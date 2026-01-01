Maxun ist eine quelloffene No-Code-Webdatenplattform, mit der Sie Daten aus dem Web extrahieren, scrapen, crawlen und durchsuchen kÃ¶nnen, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen. Mit einem visuellen Recorder durchsuchen Sie einfach eine Website, und Maxun verwandelt Ihre Aktionen in einen wiederverwendbaren Extraktionsroboter â€“ keine Programmierkenntnisse erforderlich. KI-gestÃ¼tzte Extraktion ermÃ¶glicht es Ihnen, in einfacher Sprache zu beschreiben, welche Daten Sie mÃ¶chten, und diese automatisch abrufen zu lassen.

Wenn Sie Maxun auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, haben Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre gescrapten Daten, die Zeitplanung und die Integrationen. Die Plattform unterstÃ¼tzt den Export nach Google Sheets, Airtable und Webhooks und enthÃ¤lt ein vollstÃ¤ndiges SDK und CLI fÃ¼r Entwickler, die tiefer einsteigen mÃ¶chten. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r die Datenpersistenz und MinIO fÃ¼r die Dateispeicherung, was Ihnen ein vollstÃ¤ndiges, produktionsbereites Setup bietet.