Rivet mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Laufzeitumgebung für zustandsbehaftete Akteure, die KI-Agenten, kollaborative Anwendungen und dauerhafte Workflows antreibt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rivet erstellen können
Rivet ist eine Open-Source-Orchestrierungs-Engine für Rivet Actors – langlebige, leichtgewichtige Prozesse, deren Zustand im Speicher liegt und automatisch persistent gespeichert wird. Im Gegensatz zu zustandslosen serverlosen Laufzeiten behält jeder Actor seinen eigenen SQLite-gestützten Zustand, eine adressierbare Identität und ein Ereignisprotokoll, was ihn ideal für KI-Agenten, Multiplayer-Spielsitzungen, kollaborative Editoren und dauerhafte Workflows macht.
Das Selbst-Hosting von Rivet auf Ihrem eigenen VPS hält den Actor-Zustand, den Agenten-Speicher und die Workflow-Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Ausführung. Die enthaltene Engine wird mit dem integrierten Inspector-Dashboard geliefert, um den Actor-Zustand zu durchsuchen, Workflows wiederzugeben und Live-Traffic zu debuggen, ohne Anwendungscode instrumentieren zu müssen.
Wichtige Funktionen von Rivet
Zustandsbehaftete Akteure
Langlaufende Prozesse mit In-Memory-Zustand, SQLite-Persistenz und stabilen, adressierbaren Identitäten für KI-Agenten und Mehrspieler-Sitzungen.
Dauerhafte Workflows
Die Workflow-Laufzeit übersteht Abstürze und Neustarts, indem sie den Ereignisverlauf wiederholt, sodass die Geschäftslogik genau dort fortgesetzt wird, wo sie aufgehört hat.
Integrierter Inspektor
Browser-Dashboard zum Durchsuchen von Actor-SQLite-Datenbanken, Überprüfen des Workflow-Status, Überwachen von Ereignissen und Steuern von Akteuren über ein REPL.
Polyglotte SDKs
Verbinden Sie Runner über die offiziellen RivetKit SDKs für TypeScript, Rust, Python und Swift, ohne bestehende Dienste neu zu schreiben.
Dateisystemspeicher
Produktionsreife Einzelknoten-Bereitstellung, unterstützt durch einen eingebetteten RocksDB-Speicher – keine externe Datenbank zum Starten erforderlich.
Container-Planung
Plant Benutzercode als Container auf Runner-Knoten ein, was die Ausführung von Agenten und Spielservern neben der Engine vereinfacht.
Warum Sie Rivet auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.