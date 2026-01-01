Hasura GraphQL Engine mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Instant GraphQL- und REST-APIs über Ihre PostgreSQL-Datenbank – kein Backend-Code erforderlich.
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Was Sie mit Hasura GraphQL Engine erstellen können
Die Hasura GraphQL Engine verbindet sich mit Ihrer PostgreSQL-Datenbank und generiert in Sekundenschnelle eine vollständig typisierte GraphQL-API. Anstatt Resolver-Code zu schreiben, Schemadefinitionen zu konfigurieren oder Abfrage-Layer von Grund auf neu zu erstellen, richten Entwickler Hasura auf eine Datenbank aus und erhalten sofort Filterung, Sortierung, Paginierung, Aggregationen und Echtzeit-Abonnements – alles verwaltet über eine visuelle Konsole.
Mit über 32.000 GitHub-Sternen und dem Einsatz in Unternehmen weltweit ist Hasura der schnellste Weg von der Datenbank zur API. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Datenbankanmeldeinformationen und Abfragelogik innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Gebühren pro Anfrage, ohne Kosten für den Datenabfluss und mit voller Kontrolle über Zugriffsrechte und Ratenbegrenzung.
Wichtige Funktionen von Hasura GraphQL Engine
Sofortige GraphQL APIs
Generiert automatisch eine vollständig typisierte GraphQL-API aus Ihrem bestehenden PostgreSQL-Schema – einschließlich Tabellen, Ansichten und Beziehungen, ohne dass Resolver-Code geschrieben werden muss.
Echtzeit-Abonnements
Jede GraphQL-Abfrage kann in ein Live-Abonnement umgewandelt werden, das Updates an verbundene Clients über WebSockets sendet, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern.
Berechtigungen auf Zeilenebene
Definieren Sie fein abgestufte Zugriffsregeln pro Tabelle, Rolle und Operation mithilfe eines Point-and-Click-Berechtigungs-Builders — keine benutzerdefinierte Middleware erforderlich.
REST-Endpunkt-Mapping
Stellen Sie jede gespeicherte GraphQL-Abfrage als benannten REST-Endpunkt bereit, um REST-only-Clients den Zugriff auf dieselben Daten ohne eine separate API-Schicht zu ermöglichen.
Remote-Schemata und Aktionen
Integrieren Sie externe GraphQL-APIs und HTTP-Dienste in das vereinheitlichte Schema, sodass Clients alles über einen einzigen Endpunkt abfragen können.
Warum Sie Hasura GraphQL Engine auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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