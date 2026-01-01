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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Hasura GraphQL Engine erstellen können

Die Hasura GraphQL Engine verbindet sich mit Ihrer PostgreSQL-Datenbank und generiert in Sekundenschnelle eine vollständig typisierte GraphQL-API. Anstatt Resolver-Code zu schreiben, Schemadefinitionen zu konfigurieren oder Abfrage-Layer von Grund auf neu zu erstellen, richten Entwickler Hasura auf eine Datenbank aus und erhalten sofort Filterung, Sortierung, Paginierung, Aggregationen und Echtzeit-Abonnements – alles verwaltet über eine visuelle Konsole.

Mit über 32.000 GitHub-Sternen und dem Einsatz in Unternehmen weltweit ist Hasura der schnellste Weg von der Datenbank zur API. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Datenbankanmeldeinformationen und Abfragelogik innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Gebühren pro Anfrage, ohne Kosten für den Datenabfluss und mit voller Kontrolle über Zugriffsrechte und Ratenbegrenzung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Hasura GraphQL Engine

Sofortige GraphQL APIs

Generiert automatisch eine vollständig typisierte GraphQL-API aus Ihrem bestehenden PostgreSQL-Schema – einschließlich Tabellen, Ansichten und Beziehungen, ohne dass Resolver-Code geschrieben werden muss.

Echtzeit-Abonnements

Jede GraphQL-Abfrage kann in ein Live-Abonnement umgewandelt werden, das Updates an verbundene Clients über WebSockets sendet, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern.

Berechtigungen auf Zeilenebene

Definieren Sie fein abgestufte Zugriffsregeln pro Tabelle, Rolle und Operation mithilfe eines Point-and-Click-Berechtigungs-Builders — keine benutzerdefinierte Middleware erforderlich.

REST-Endpunkt-Mapping

Stellen Sie jede gespeicherte GraphQL-Abfrage als benannten REST-Endpunkt bereit, um REST-only-Clients den Zugriff auf dieselben Daten ohne eine separate API-Schicht zu ermöglichen.

Remote-Schemata und Aktionen

Integrieren Sie externe GraphQL-APIs und HTTP-Dienste in das vereinheitlichte Schema, sodass Clients alles über einen einzigen Endpunkt abfragen können.

Warum Sie Hasura GraphQL Engine auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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