Budibase mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Geschäftsanwendungen, Admin-Panels und automatisierter Workflows ohne umfangreiche Programmierung.
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Was Sie mit Budibase erstellen können
Budibase ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, interne Tools, Dashboards und automatisierte Workflows mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Builders zu erstellen. Sie verbindet sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs und ihrer eigenen integrierten Datenbank und verwandelt Datenquellen in Stunden statt Wochen in funktionale Anwendungen.
Das Selbst-Hosting von Budibase auf Ihrem eigenen VPS hält geschäftskritische Daten und Anwendungslogik innerhalb Ihrer Infrastruktur, wodurch Anforderungen an Datensouveränität und Compliance erfüllt werden, die Cloud-gehostete Low-Code-Tools nicht erfüllen können. Der vollständige Stack — Anwendungsdienst, Worker, CouchDB, Redis und MinIO — läuft in einer einzigen Bereitstellung ohne externe Abhängigkeiten.
Wichtige Funktionen von Budibase
Visueller App-Baukasten
Ziehen Sie Komponenten – Tabellen, Formulare, Diagramme und Schaltflächen – per Drag-and-drop auf eine Arbeitsfläche, um funktionale Geschäftsanwendungen zu erstellen, ohne Frontend-Code zu schreiben.
Mehrquellen-Datenverbindungen
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST-APIs und der integrierten CouchDB-Datenbank, damit Apps aus Ihren vorhandenen Datenquellen lesen und schreiben können.
Workflow-Automatisierung
Definieren Sie automatisierte Prozesse mit Auslösern, Bedingungen und Aktionen, um manuelle Schritte in Genehmigungsabläufen, Benachrichtigungen und Datenoperationen zu ersetzen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Weisen Sie Benutzern Rollen auf Anwendungsebene zu, damit jedes Teammitglied nur die Daten und Aktionen sieht, die seinen Verantwortlichkeiten entsprechen.
Benutzerdefinierte JavaScript-Logik
Greifen Sie auf JavaScript zurück, wenn visuelle Bindungen nicht ausreichen, um Entwicklern eine präzise Kontrolle über Datentransformationen und bedingtes Verhalten zu ermöglichen.
Warum Sie Budibase auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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