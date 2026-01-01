dashdot ist ein leichtgewichtiges, quelloffenes Server-Dashboard, das für Selbsthoster entwickelt wurde, die eine schöne Übersicht über die wichtigsten Daten ihres VPS auf einen Blick wünschen. Im Gegensatz zu vollständigen Überwachungs-Stacks, die Datenbanken, Agenten und eine komplexe Konfiguration erfordern, läuft dashdot als einzelner Container – stellen Sie es bereit, und Ihre CPU-Auslastung, RAM-Nutzung, Speicherkapazität und der Netzwerkdurchsatz erscheinen sofort ohne Einrichtung.

Die glassmorphe Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass sie in einem Browser-Tab angeheftet oder auf einem an der Wand montierten Bildschirm angezeigt werden kann. Da es Systemmetriken direkt vom Host liest, bleibt alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur – keine externe Telemetrie, keine Konten erforderlich, keine Daten verlassen Ihren Server.