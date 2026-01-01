dashdot in einem Klick installieren.
Minimalistisches Server-Dashboard, das Echtzeit-Statistiken für CPU, RAM, Speicher und Netzwerk anzeigt, mit einem modernen, glasartigen Design.
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Was Sie mit dashdot erstellen können
dashdot ist ein leichtgewichtiges, quelloffenes Server-Dashboard, das für Selbsthoster entwickelt wurde, die eine schöne Übersicht über die wichtigsten Daten ihres VPS auf einen Blick wünschen. Im Gegensatz zu vollständigen Überwachungs-Stacks, die Datenbanken, Agenten und eine komplexe Konfiguration erfordern, läuft dashdot als einzelner Container – stellen Sie es bereit, und Ihre CPU-Auslastung, RAM-Nutzung, Speicherkapazität und der Netzwerkdurchsatz erscheinen sofort ohne Einrichtung.
Die glassmorphe Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass sie in einem Browser-Tab angeheftet oder auf einem an der Wand montierten Bildschirm angezeigt werden kann. Da es Systemmetriken direkt vom Host liest, bleibt alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur – keine externe Telemetrie, keine Konten erforderlich, keine Daten verlassen Ihren Server.
Wichtige Funktionen von dashdot
Echtzeit-Systemmetriken
Live-CPU-Auslastung, RAM-Nutzung, Speicherkapazität und Netzwerkdurchsatz werden kontinuierlich aktualisiert, sodass Sie den aktuellen Status Ihres Servers immer auf einen Blick sehen.
Konfigurationsfreie Bereitstellung
Keine Datenbank, keine Agenten, kein Einrichtungsassistent — ein Container startet und Ihre Serverstatistiken erscheinen sofort ohne manuelle Konfiguration.
CPU-Temperaturüberwachung
Hardware-Temperatursensoren werden direkt vom Host ausgelesen, was Ihnen eine frühzeitige Warnung vor thermischen Problemen gibt, bevor diese die Leistung beeinträchtigen.
Glassmorphic Design
Die Milchglas-Benutzeroberfläche ist dafür konzipiert, in einem Browser-Tab angeheftet oder auf einem dedizierten Monitor als Live-Server-Statusboard angezeigt zu werden.
Geringer Ressourcenverbrauch
dashdot verbraucht nur minimale eigene CPU und RAM, sodass der Überwachungs-Overhead die Ressourcen, die es misst, nicht wesentlich beeinflusst.
Warum Sie dashdot auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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