KitchenOwl mit Ein-Klick-Installation installieren.
Selbst gehostete gemeinsame Einkaufsliste, Rezeptmanager und Essensplaner, der den gesamten Haushalt von jedem Gerät aus synchron hält.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit KitchenOwl erstellen können
KitchenOwl ist eine quelloffene, selbst gehostete App für Einkaufslisten, Rezepte und Essensplanung für Haushalte. Das Flask-Backend wird mit einer Flutter-Web- und mobilen Benutzeroberfläche kombiniert, um Einkaufslisten, Vorratsinventar und gespeicherte Rezepte in Echtzeit auf den Geräten jedes Haushaltsmitglieds zu synchronisieren – Telefone im Geschäft, Tablets in der Küche, Laptops überall sonst.
Das Selbst-Hosting von KitchenOwl auf Ihrem eigenen VPS hält Einkaufsgewohnheiten, Rezeptsammlungen und Haushaltsroutinen in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt in einem kostenlosen SaaS-Dienst, der Konsumentenkaufdaten monetarisiert. Die Einzelcontainer-Bereitstellung wird mit SQLite für geringen Ressourcenverbrauch geliefert, unterstützt unbegrenzte Haushalte und Rezepte und integriert sich mit mobilen Apps auf iOS und Android für die Bearbeitung von Listen im Geschäft.
Wichtige Funktionen von KitchenOwl
Geteilte Einkaufslisten
Echtzeit-synchronisierte Einkaufslisten auf Telefonen, Tablets und Laptops, damit jeder die gleiche Liste beim Einkaufen oder Planen sieht.
Rezepte und Mahlzeitenplanung
Rezepte speichern (oder von URLs importieren), Mahlzeiten in einem Kalender planen und automatisch eine Einkaufsliste aus ausgewählten Rezepten generieren.
Vorratsverfolgung
Erfassen Sie bereits vorhandene Artikel, damit die Essensplanung diese von der generierten Einkaufsliste abziehen und doppelte Käufe vermeiden kann.
Mehrere Haushalte
Betreiben Sie separate Haushalte auf einer einzigen Instanz, jeder mit isolierten Listen, Rezepten und Mitgliedern für gemeinsame Haushalte oder Großfamilien.
iOS- und Android-Apps
Eigene mobile Apps verbinden sich mit Ihrer selbst gehosteten Instanz für schnelle Listenaktualisierungen, Offline-Einkäufe und Barcode-basierte Artikeleingabe.
Smarte Vorschläge
Artikelvorschläge und gangbewusste Sortierung beschleunigen die Listenerstellung, indem sie lernen, welche Artikel Ihr Haushalt typischerweise zusammen kauft.
Warum Sie KitchenOwl auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.