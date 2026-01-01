KitchenOwl ist eine quelloffene, selbst gehostete App für Einkaufslisten, Rezepte und Essensplanung für Haushalte. Das Flask-Backend wird mit einer Flutter-Web- und mobilen Benutzeroberfläche kombiniert, um Einkaufslisten, Vorratsinventar und gespeicherte Rezepte in Echtzeit auf den Geräten jedes Haushaltsmitglieds zu synchronisieren – Telefone im Geschäft, Tablets in der Küche, Laptops überall sonst.

Das Selbst-Hosting von KitchenOwl auf Ihrem eigenen VPS hält Einkaufsgewohnheiten, Rezeptsammlungen und Haushaltsroutinen in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt in einem kostenlosen SaaS-Dienst, der Konsumentenkaufdaten monetarisiert. Die Einzelcontainer-Bereitstellung wird mit SQLite für geringen Ressourcenverbrauch geliefert, unterstützt unbegrenzte Haushalte und Rezepte und integriert sich mit mobilen Apps auf iOS und Android für die Bearbeitung von Listen im Geschäft.