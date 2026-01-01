Odoo ist eine umfassende Open-Source-Business-Management-Suite, die von über 10 Millionen Nutzern in 120 Ländern verwendet wird. Ihr modularer Aufbau ermöglicht es Ihnen, mit den benötigten Apps zu beginnen – CRM, Buchhaltung, Inventar, E-Commerce oder Projektmanagement – und diese bei Wachstum Ihres Unternehmens zu erweitern, alles über eine einzige, einheitliche Oberfläche.

Das Selbst-Hosting von Odoo auf Ihrem VPS eliminiert Abonnementkosten pro Benutzer, hält alle Ihre Geschäftsdaten unter Ihrer Kontrolle und gibt Ihnen die Freiheit, benutzerdefinierte Module und Integrationen ohne Einschränkungen zu installieren. Diese Vorlage enthält PostgreSQL für eine zuverlässige Datenspeicherung.