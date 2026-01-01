Black Candy ist ein quelloffener, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server, der Ihre persönliche Audiosammlung in einen privaten Streaming-Dienst verwandelt, den Sie von jedem Browser oder seinen offiziellen mobilen Apps aus erreichen können. Er scannt Ihre Bibliothek, liest Metadaten und Albumcover und präsentiert alles über einen sauberen, responsiven Web-Player mit Wiedergabelisten, Suchfunktion und Mehrbenutzerkonten.

Im Gegensatz zu kommerziellen Streaming-Plattformen speichert Black Candy jeden Titel, jede Wiedergabeliste und jede Hörgewohnheit auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Es gibt keine Abonnementgebühren, keinen Katalog, der sich ohne Vorwarnung ändert, und keine Komprimierung Ihrer hochwertigen Dateien – nur Ihre eigene Musik, in voller Wiedergabetreue von Ihrem VPS auf jedes Gerät gestreamt, das Sie verwenden.